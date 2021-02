Almere City heeft zondag de topper in de Keuken Kampioen Divisie tegen SC Cambuur met 0-2 verloren. Bij het duel waren 1.351 toeschouwers aanwezig.

Almere-Cambuur was de tweede wedstrijd in het betaald voetbal die deel uitmaakte van een test van Fieldlab. Deze organisatie onderzoekt met steun van de overheid naar een manier om evenementen in de toekomst weer met publiek te kunnen organiseren.

Fans van Almere moesten zowel voor- als achteraf een PCR-test ondergaan om uit te sluiten dat ze met het coronavirus besmet zijn. Er waren vijftienhonderd kaarten beschikbaar, maar de belangstelling bleek iets kleiner.

Vorige week was NEC-De Graafschap (1-2) al de eerste wedstrijd met publiek. Fieldlab gaat de verzamelde data van beide duels de komende drie weken analyseren, waarna er gekeken wordt naar vervolgstappen.

Daarnaast heeft Fieldlab eerder deze maand in de cultuursector enkele evenementen gehouden met publiek. Ook in maart staan er weer enkele pilots gepland.

Het publiek in Almere werd voor de test in drie verschillende bubbels verdeeld. Het publiek in Almere werd voor de test in drie verschillende bubbels verdeeld. Foto: Pro Shots

Antonia maakt enige treffer van de wedstrijd

Met de steun van het luidruchtige publiek zocht thuisclub Almere zondag vanaf het begin de aanval. Cambuur kreeg in de counter echter de grootste kans, maar Keuken Kampioen Divisie-topscorer Robert Mühren schoof de bal naast.

Toch kwamen de Friezen kort voor rust op voorsprong. Mühren kopte een corner door en Jarchino Antonia werkte de bal bij de tweede paal binnen: 0-1.

Na rust had de koploper het duel goed onder controle. Beide ploegen kregen kleine mogelijkheden en de beslissing viel kort voor tijd. Ditmaal was het Ragnar Oratmangoen die raakt kopte uit een hoekschop: 0-2.

Dankzij de zege doet Cambuur uitstekende zaken met het oog op promotie naar de Eredivisie. De ploeg uit Leeuwarden heeft zes punten voorsprong op naaste achtervolger De Graafschap. Almere heeft als nummer drie vier punten achterstand op de Doetinchemmers, maar nog wel een wedstrijd minder gespeeld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie