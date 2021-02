Mohamed Ihattaren ontbreekt zondag in de wedstrijdselectie van PSV voor de topper in Eindhoven tegen Ajax. Bij de Amsterdammers is Daley Blind fit genoeg om te starten en is Nicolás Tagliafico er opnieuw niet bij.

In de aanloop naar de topper in het Philips Stadion kwamen er berichten naar buiten dat de negentienjarige Ihattaren weer gebotst zou zijn met trainer Roger Schmidt. Hij zou daardoor niet in de wedstrijdselectie zijn opgenomen.

Afgelopen donderdag zat Ihattaren negentig minuten op de bank in de Europa League-wedstrijd tegen Olympiacos.

Schmidt kiest tegen Ajax voor dezelfde basisopstelling als tegen de Griekse koploper. Olivier Boscagli staat daardoor opnieuw op het middenveld en Nick Viergever en Jordan Teze vormen achterin het centrum.

Neres valt buiten basisploeg Ajax

Bij Ajax stond achter de naam van Blind een vraagteken en hij is fit genoeg bevonden om te starten. De Oranje-international moet de warming-up nog wel doorstaan. Blind zal bij afwezigheid van Tagliafico starten als linksback en Lísandro Martinez staat met Jurriën Timber centraal.

Sébastien Haller staat uiteraard ook in de basis, nadat hij donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Lille OSC ontbrak omdat hij Europees niet speelgerechtigd is. De terugkeer van de spits gaat ten koste van David Neres, die op de bank begint. Dat is de enige wijziging bij Ajax ten opzichte van de confrontatie met Lille.

De topper tussen PSV en Ajax begint zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

PSV moet eigenlijk winnen in eigen stadion om de spanning in de Eredivisie terug te brengen. Op dit moment is de achterstand van de ploeg van trainer Roger Schmidt zes punten op de koploper en die moet nog een wedstrijd inhalen.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Boscagli, Rosario; Götze, Thomas; Zahavi Malen.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.