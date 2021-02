De Chinese kampioen Jiangsu Suning FC heeft zondag bekendgemaakt dat het per direct ophoudt te bestaan. De club heeft geen toekomst meer wegens aanhoudende financiële problemen.

Jiangsu is in handen van de investeringsmaatschappij Suning Holdings Group, dat ook aandelen heeft in Internazionale. Het bedrijf is echter van plan om zich wegens de coronacrisis terug te trekken uit de sportwereld.

Er wordt nog gezocht naar een nieuwe koper, maar de kans op het voortbestaan van Jiangsu lijkt klein. De club werd drie maanden geleden nog voor het eerst in de historie kampioen van China.

Het nieuws betekent dat Jiangsu niet meer aan het nieuwe seizoen begint - de Chinese Super League gaat begin april weer van start - en dat de club ook niet zal uitkomen in de Aziatische Champions League.

Jiangsu stond in de afgelopen jaren onder leiding van onder anderen trainer Fabio Capello en had spelers als Trent Sainsbury, Ramires en Jô onder contract staan. Momenteel zijn de Braziliaan João Miranda en de Italiaan Éder er nog de enige buitenlandse spelers.

Het is nog niet duidelijk wat de plannen van Suning Holdins Group voor Internazionale betekenen. De Chinese gigant heeft ruim 68 procent van de aandelen van de Serie A-koploper in bezit.