Ronald de Boer heeft zondag de ophef rondom het WK van 2022 in Qatar genuanceerd. Uit onderzoek van The Guardian bleek deze week dat er de afgelopen tien jaar 6.500 arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen in het land en dat de situatie er ondanks alle kritiek amper verbeterd is.

"Het ligt iets genuanceerder", zei De Boer zondag tegen ESPN. "Die 6.500 doden zijn alle cijfers (van gestorven arbeidsmigranten, red.) bij elkaar opgeteld. Het gaat niet alleen om slachtoffers die vielen bij het bouwen van de stadions."

De Boer was ambassadeur van het WK-bid van Qatar, dat in december 2010 de organisatie van het toernooi kreeg toegewezen. De 67-voudig international van Oranje voetbalde van 2004 tot 2008 in het Emiraat en was er daarna assistent-bondscoach van het onder 23-team.

"Elke dode is er natuurlijk één te veel", zei De Boer. "Alleen moeten we niet zomaar van alles roepen. Er zijn in Qatar veel dingen veranderd, het WK is daar een katalysator voor geweest."

Voor het WK in Qatar zijn acht nieuwe stadions gebouwd. Foto: Reuters

Boycot van WK levert volgens De Boer niets op

Al voordat het WK werd toegekend aan Qatar, waren er decennialang miljoenen arbeidsmigranten werkzaam uit landen als Nepal, India en Bangladesh. Zij kregen slecht betaald, maakten vaak werkdagen van 12 uur in de hitte en de veiligheidsmaatregelen lieten te wensen over, zo bleek uit rapporten van mensenrechtenorganisaties.

"Vroeger was het zo dat arbeiders de eerste drie of vier maanden van hun loon aan een tussenpersoon moesten geven. Dat is nu verboden", vertelde De Boer. "Er is op medisch gebied en qua huisvesting veel verbeterd. Ook is er een minimumloon ingevoerd."

De Boer stoort zich aan de kritiek in Europa. "Je kan vanuit een gouden torentje of je luie stoel iets roepen, maar daardoor gaan die arbeiders echt niet weg. Er zijn nog steeds redenen om te klagen, maar dankzij het WK is er duidelijk een stijgende lijn voor de arbeiders in Qatar."

De oud-middenvelder is het dan ook niet eens met de roep om een boycot van het WK. "Als we niet naar het WK zouden gaan, dan stagneert juist de verandering. Die arbeiders komen naar Qatar om geld te verdienen voor hun familie, die het in hun eigen land nog slechter heeft. Dat verandert niet als je het WK weghaalt."