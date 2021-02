Koopmeiners: 'Terug hoe we ons hebben teruggeknokt'

Het is een mooie dag voor Teun Koopmeiners. De aanvoerder van AZ viert zijn 23e verjaardag en wint met zijn elftal met 4-2 van Feyenoord. "We begonnen stroef, Feyenoord was goed aan de bal", zo begint Koopmeiners voor de camera's van ESPN. "Zij deden eigenlijk hetzelfde als wij in De Kuip deden, met veel middenvelders die door elkaar heen liepen. Dat was een beetje zoeken en we kregen vervelende goals tegen. Ik kan alleen maar trots zijn hoe we ons daarna hebben teruggeknokt."