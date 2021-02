AZ-Feyenoord ·

8' GOAL Feyenoord! 0-1



Een enerverend begin in het AFAS Stadion levert de bezoekers de openingstreffer op! Na een korte corner slingert Steven Berghuis de bal bij de tweede paal, waar Marcos Senesi de bal via Marco Bizot binnenkopt. Feyenoord leidt in Alkmaar.