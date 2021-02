AZ-Feyenoord ·

32' Feyenoord heeft de zaken goed voor elkaar in het eerste half uur in Alkmaar. De ploeg van Dick Advocaat houdt de ruimtes klein als AZ de bal heeft en in balbezit vindt het elftal vaak de vrije man op het middenveld. Voor de voorsprong had het wel de hulp nodig van Martins Indi en Bizot.