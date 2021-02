AZ-Feyenoord ·

22' GOAL AZ! 1-1



Uit het niets komt AZ op gelijke hoogte. Sinisterra komt niet langs Koopmeiners en in de tegenaanval stuurt Stengs Boadu weg. De spits haalt maar eens uit en via de hak van Senesi valt de bal precies in de hoek, buiten bereik van Bijlow.