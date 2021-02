Schalke 04 heeft zondag met Christian Gross zijn vierde trainer van het seizoen weggestuurd. Ook technisch directeur Jochen Schneider, assistent-trainer Rainer Widmayer, teammanager Sascha Riether en conditietrainer Werner Leuthardt moeten vertrekken bij de hekkensluiter van de Bundesliga.

De club uit Gelsenkirchen heeft het nieuws zondagmiddag bevestigd. Zaterdag ging Schalke met 5-1 onderuit tegen VfB Stuttgart. Met acht punten achterstand op de nummer voorlaatst is de situatie behoorlijk uitzichtloos.

"Deze beslissing is onvermijdelijk na de tegenvallende prestaties tegen Borussia Dortmund (0-4-verlies) en VfB Stuttgart", licht directeur Jens Buchta het besluit toe. "Over al het andere hoeven we niet te praten. De sportieve situatie is duidelijk."

Volgens Bild komen de ontslagen door een spelersopstand. Klaas-Jan Huntelaar had samen met teamgenoten Sead Kolasinac en Shkodran Mustafi al voor de nederlaag in Stuttgart bij het bestuur aangedrongen op het ontslag van Gross. Huntelaar maakte in januari de overstap van Ajax naar Schalke, maar door blessures speelde hij pas tien minuten voor de Duitse club.

De 66-jarige Gross werd pas in december door Schalke aangesteld. De club begon het seizoen met trainer David Wagner, die in september werd ontslagen. Zijn opvolger Manuel Baum werd drie maanden later op straat gezet, waarna Huub Stevens als interim-coach twee duels op de bank zat.

Schalke is sinds 1992 onafgebroken actief in de Bundesliga, maar dit seizoen stevent de ploeg rechtstreeks af op degradatie. De problemen beperken zich niet tot het sportieve vlak, want de schuldenlast van de club bedraagt ruim 200 miljoen euro.

