FC Barcelona speelde zaterdag tegen Sevilla (0-2-zege) een van zijn beste wedstrijden van het seizoen. Trainer Ronald Koeman hoopt dat zijn ploeg dat niveau vasthoudt met het oog op het zware programma van de komende weken.

"Dit was een op elk vlak een goede prestatie van ons", zei Koeman in een eerste reactie na de wedstrijd. "Het meest tevreden ben in met de ambitie en vechtlust die we hebben laten zien."

Barcelona won dankzij treffers van Ousmane Dembélé en Lionel Messi. Daardoor staat de ploeg van Koeman voorlopig tweede, met twee punten achterstand op Atlético Madrid. De koploper heeft nog wel twee duels minder gespeeld.

"We hebben de volledige wedstrijd druk gezet met de hele ploeg. We brachten de mentaliteit op om dat 95 minuten vol te houden en dat heeft de doorslag gegeven", constateerde Koeman tevreden.

Dembélé juicht na zijn openingstreffer tegen Sevilla. Dembélé juicht na zijn openingstreffer tegen Sevilla. Foto: ANP

Trotse Piqué heeft vertrouwen in komende duels

Verdediger Gerard Piqué gelooft na de zege in Sevilla nog volop in de kansen van zijn ploeg. "Ik ben erg trots op dit team. We hebben onlangs tegenslagen gehad, maar vandaag hebben we laten zien dat we nog helemaal meedoen."

Met die tegenslagen doelde Piqué op de 1-4-nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League en het 2-0 verlies tegen Sevilla in de Copa del Rey. Komende woensdag (tegen Sevilla) en een week daarna (tegen PSG) speelt Barcelona de returns.

"We hebben een goed team dat het tegen iedereen kan opnemen", zei Piqué. "We gaan het woensdag Sevilla weer heel moeilijk maken. En de titelrace is zeker nog niet voorbij, we zijn in het verleden teruggekomen uit veel slechtere situaties."

Passeren van Griezmann was tactische keuze

Opvallend genoeg hield Koeman Antoine Griezmann negentig minuten op de bank. De trainer ontkende geruchten over onenigheid met de spits en sprak van een tactische keuze.

"We wilden meer diepte en snelheid naast Messi in het team brengen en daarom besloten we Dembélé een basisplaats te geven", zei de trainer. "Dat pakte goed uit. Maar Griezmann had zeker geen straf."

Woensdag (aftrap 21.00 uur) spelen Barcelona en Sevilla in de Copa del Rey opnieuw tegen elkaar.

