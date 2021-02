Na 22 duels zonder zege boekte FC Emmen zaterdag zomaar zijn tweede overwinning op rij. De ploeg van trainer Dick Lukkien leek al afgeschreven, maar handhaving is plots weer reëel.

"Ik heb dit seizoen heel lang moeten vertellen dat we erin bleven geloven en dat we vertrouwen hielden. Van al dat gezanik zijn we nu af", zei Lukkien zaterdag tegen ESPN. Emmen verraste met een 0-1-zege op FC Utrecht, een week nadat het tegen PEC Zwolle (3-2) eindelijk zijn eerste zege van het seizoen had geboekt.

Daardoor staat de ploeg uit Drenthe op twaalf punten en zijn Willem II (14) en ADO Den Haag (15) ineens in zicht gekomen. "We moesten van ver komen, maar de ploegen boven ons moeten weer rekening met ons houden", stelde Lukkien tevreden vast. "Als we dit spel op de mat blijven leggen, met deze discipline, dan is er nog veel mogelijk."

Niet alleen de zege op Utrecht stemde de trainer van de hekkensluiter gelukkig, ook de manier waarop deed dat. "Ik heb enorm genoten. Technich, tactisch en fysiek was het goed van onze kant. Enig kritiekpunt is dat we te weinig goals maken."

"Wij kunnen aardig voetballen, dat hebben we in meerdere wedstrijden laten zien. Maar als je gaat winnen, dan gaat het anderen ook opvallen", zei Lukkien. "In een aantal wedstrijden hebben we te weinig gekregen. Dat lag ook aan onszelf, we waren niet klinisch genoeg in de afronding en kregen te simpel de goals tegen."

Trainer Dick Lukkien heeft met Emmen plots weer zicht op handhaving. Trainer Dick Lukkien heeft met Emmen plots weer zicht op handhaving. Foto: Pro Shots

'Vrijdag gaan we proberen om ook Sparta te pakken'

Tegen Utrecht blonk doelman Michael Verrips uit met enkele knappe reddingen. En ook de andere winteraanwinsten Kerim Frei en Luka Adzic maken het elftal sterker.

"We hebben nu een team dat goed samenspeelt en goed verdedigt", vond Lukkien. "Dan kun je tegen een goede ploeg als Utrecht de nul houden en zelf kansen creëren."

Emmen heeft weer zelfvertrouwen, wilde de coach er maar mee zeggen. "Nu gaan we vrijdag proberen om ook Sparta te pakken."

