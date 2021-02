Mohamed Ihattaren heeft opnieuw een aanvaring gehad met trainer Roger Schmidt, melden VI en het Eindhovens Dagblad zaterdag. De middenvelder van PSV maakt daardoor mogelijk zondag geen deel uit van de selectie voor de topper tegen Ajax.

De negentienjarige Ihattaren zou eerder deze week op het matje zijn geroepen. De sportieve focus op zijn eigen loopbaan en op die van het team zouden in de ogen van de trainer onvoldoende zijn.

Terwijl de selectie van PSV in een hotel zit om zich voor te bereiden op de kraker tegen koploper Ajax, was Ihattaren daar zaterdag niet bij. Hij kreeg naar verluidt de opdracht om voor zichzelf te trainen, waardoor het zeer de vraag is of hij zondag tot de selectie behoort.

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat het niet botert tussen Ihattaren en Schmidt. De middenvelder bleef in de openingswedstrijd buiten het basisteam omdat hij op de training niet de juiste instelling zou tonen. Hij werd weer in genade aangenomen na zijn excuses aangeboden te hebben.

De laatste weken knokte de uitblinker van vorig seizoen zich terug in de basis, maar vorige week tegen Olympiacos en Vitesse meldde PSV dat Ihattaren er wegens ziekte niet bij kon zijn. Donderdag behoorde hij tijdens de return tegen de Grieken wel bij de selectie, maar bleef hij op de bank.

Bovendien haalde Ihattaren zich na het 4-2-verlies van PSV in het eerste duel met Olympiacos de woede van PSV-fans op de hals. Hij stuurde via sociale media een felicitatie richting Brian Brobbey, die Ajax op dezelfde avond aan een zege op Lille OSC had geholpen, maar hij besteedde geen aandacht aan de prestatie van zijn eigen club.