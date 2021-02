Vitesse heeft zaterdag voor het eerst in ruim een maand weer een zege geboekt in de Eredivisie. De Arnhemmers waren in het voorproefje op de halve finale van de TOTO KNVB Beker met 4-1 te sterk voor VVV-Venlo. Heracles Almelo en Twente kwamen in de derby niet verder dan 2-2.

Vitesse schoot uit de startblokken en kwam al in de derde minuut op voorsprong. Loïs Openda liep goed mee met Armando Broja en kreeg de bal precies op het juiste moment van de Albanees. De Belg plaatste de bal vervolgens in het dak van het doel.

Het leek het begin van de ultieme revanche voor Vitesse, dat de serie slechte resultaten precies een maand geleden in gang zette met een 4-1-nederlaag in Venlo. Niets bleek minder waar, want na ruim een kwartier spelen mocht VVV een penalty nemen.

Riechedly Bazoer gleed Torino Hunte onderuit en topschutter Giorgos Giakoumakis, die vorige maand nog vier keer scoorde tegen Vitesse, faalde niet vanaf de stip. De Griek tekende voor zijn 23e doelpunt van het seizoen.

Vitesse pakte in de laatste vijf duels slechts één punt, maar voorkwam in de tweede helft nieuw puntenverlies. Bazoer maakte zijn fout uit de eerste helft goed door de bal na een goede actie met links in de verre hoek te schieten: 2-1. Een kwartier voor tijd vloog een schot van Sondre Tronstad via Tobias Pachonik binnen voor de 3-1. Broja zorgde na een mooie combinatie met Matús Bero in de slotfase voor de eindstand.

Komende dinsdag zullen Vitesse en VVV-Venlo opnieuw tegenover elkaar staan in Arnhem. Beide clubs strijden dan in de halve finale van het bekertoernooi om een ticket voor de eindstrijd. Het duel begint om 21.00 uur.

De vier doelpunten in Almelo werden eerlijk verdeeld. Foto: Pro Shots

Twente knokt zich twee keer terug van achterstand

De derby tussen Heracles Almelo en FC Twente leverde vier doelpunten op, maar geen winnaar: 2-2. De thuisploeg kwam twee keer op voorsprong, maar gaf die ook twee keer vrij snel uit handen.

Al na zes minuten was de ban gebroken in Almelo. Ismail Azzaoui schoot de bal uit een corner door de benen van Twente-doelman Joël Drommel. De treffer was dubieus, want de hoekschop werd onterecht gegeven.

Binnen het kwartier wist Twente de schade te repareren. Queensy Menig profiteerde van slecht uitverdedigen van Heracles en knalde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied tegen de touwen.

Via Rai Vloet kwam Heracles vlak na rust opnieuw op voorsprong. Na dramatisch uitverdedigen van Kik Pierie nam Vloet de bal op zijn slof en tekende zo voor zijn tiende doelpunt van het seizoen.

Ditmaal had Twente maar drie minuten nodig om langszij te komen. Danilo werd aangespeeld door Luciano Narsingh en schoot de bal met veel gevoel in de bovenhoek: 2-2. In de slotfase miste Delano Burgzorg nog een grote kans op de 3-2.

