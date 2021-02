FC Emmen heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De hekkensluiter boekte tegen FC Utrecht de tweede zege op rij: 0-1. ADO Den Haag en RKC Waalwijk speelden met 0-0 gelijk.

FC Emmen kwam met name in de eerste helft sterk voor de dag. De bezoekers namen zelfs al snel de leiding. Sergio Peña volleerde in de veertiende minuut knap raak nadat een schot van Luka Adzic en zorgde zo voor het eerste uitdoelpunt van FC Emmen in de Eredivisie in 2021.

Daarna miste FC Emmen een aantal goede kansen om de score nog voor rust te verdubbelen. Miguel Araujo stuitte met een kopbal op doelman Eric Oelschlägel en Luka Adzic mikte met het hoofd net naast.

FC Utrecht was vlak voor de pauze met een kopbal van Tommy St. Jago eindelijk voor het eerst gevaarlijk, maar tapte in de tweede helft duidelijk uit een ander vaatje. Gyrano Kerk had de 1-1 op zijn schoen, maar hij zag zijn inzet gestopt worden door keeper Michael Verrips.

FC Emmen hield uiteindelijk stand en gaf de 3-2-overwinning van vorige week tegen PEC Zwolle, na 23 speelrondes de eerste van het seizoen, een passend vervolg. De ploeg heeft nog maar twee punten achterstand op Willem II en drie punten op ADO Den Haag.

FC Utrecht verloor voor het eerst in zes wedstrijden. Het team, dat vorige week nog een clubrecord in de Eredivisie vestigde door met liefst 0-6 te winnen van Willem II, staat nog wel op de zevende plaats en heeft dus nog alle kans op een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

In Den Haag vielen geen doelpunten. In Den Haag vielen geen doelpunten. Foto: Pro Shots

ADO mist grote kansen tegen RKC

Later op zaterdag kwamen ADO en RKC niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Daar had met name de thuisclub weinig aan, omdat de achterstand op de veilige vijftiende plaats van RKC nog altijd acht punten bedraagt.

ADO mocht wel de meeste aanspraak op de overwinning maken, maar was slordig of had pech in de afronding. Binnen tien minuten raakte Ricardo Kishna de onderkant van de lat en gleed Bobby Adekanye de bal van dichtbij over.

Daarna ging de storm van ADO liggen en dacht RKC halverwege de eerste helft wel te scoren. Thijs Oosting lobde de bal in het doel, maar de treffer werd door de arbitrage terecht afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft viel er weinig te genieten voor beide doelen. Alleen ADO kreeg nog een grote kans op de bevrijdende 1-0, maar Michiel Kramer kopte over, waardoor RKC als morele winnaar van het veld stapte.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie