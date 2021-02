FC Barcelona heeft zaterdag goede zaken gedaan in La Liga. De ploeg van trainer Ronald Koeman won de topper bij nummer vier Sevilla met 0-2 en staat nu tweede op twee punten van koploper Atlético Madrid. In Italië liet Juventus dure punten liggen.

FC Barcelona kwam na een klein half uur spelen op voorsprong tegen Sevilla. Lionel Messi stuurde Ousmane Dembélé de diepte in met een steekpass en de Fransman rondde koelbloedig af. Messi zorgde zelf na een fraai hakje van Ilaix Moriba (en wat geluk) in de 86e minuut voor de 0-2.

De zege van Barcelona was verdiend, maar de Catalanen hadden het zichzelf een stuk gemakkelijker kunnen maken; 'Barça' ging slordig om met de kansen. Sergiño Dest schoot na een uur spelen op de paal en ook Messi had het vizier lange tijd niet op scherp staan.

Clément Lenglet dacht eerder al voor de 0-2 te zorgen, maar zijn doelpunt ging niet door vanwege buitenspel. Frenkie de Jong claimde bij dat moment in de 68e minuut dat hij in het strafschopgebied gevloerd werd door Karim Rekik, maar een penalty kwam er niet.

Aan de andere kant schoot Youssef En Nesyri in de 81e minuut raak, maar ook dit doelpunt werd afgekeurd. De Sevilla-aanvaller maakte vlak voor het schieten hands. En Nesyri wilde een paar minuten later eveneens een penalty, maar ook die werd niet gegeven.

Frenkie de Jong had een basisplaats bij Barcelona. Luuk de Jong startte bij Sevilla, maar werd in de 64e minuut gewisseld. Rekik viel aan het begin van de tweede helft in bij de thuisploeg.

Een goal van Cristiano Ronaldo was niet genoeg voor Juventus. Foto: ANP

Juventus lijdt duur puntenverlies

In de Serie A kwam Juventus niet verder dan 1-1 bij Hellas Verona. Voor de ploeg van basisklant Matthijs de Ligt leek Cristiano Ronaldo de matchwinner te worden, maar Antonín Barák dacht daar anders over.

De 36-jarige Ronaldo schoot de bal op aangeven van Federico Chiesa in de verre hoek voor de 0-1. Het was voor Ronaldo zijn negentiende competitietreffer, waarmee hij topscorer is in de Serie A.

Het leek genoeg voor de zege, maar Barák kopte in de 77e minuut een voorzet van Darko Lazovic binnen voor de gelijkmaker. In de slotfase jaagde Juventus nog wel op de 1-2, maar die viel niet meer.

De regerend landskampioen, die nog wel derde staat, heeft nu een achterstand van zeven punten op koploper Internazionale en drie punten minder dan nummer twee AC Milan.

Lazio deed slechte zaken in de strijd om de Champions League-tickets. De nummer zes uit Rome verloor op bezoek bij Bologna met 2-0. Wesley Hoedt had bij Lazio een basisplaats, Jerdy Schouten viel in bij Bologna.

Kylian Mbappé was goud waard voor Paris Saint-Germain. Foto: ANP

PSG zet koploper Lille onder druk

In de Franse Ligue 1 voerde Paris Saint-Germain de druk op koploper Lille op. De regerend landskampioen won op bezoek bij Dijon met 0-4 en heeft nu één punt minder dan Lille, dat donderdag door Ajax werd uitgeschakeld in de Europa League.

PSG, waar Mitchel Bakker en Xavi Simons op de bank bleven, kwam via Moise Kean al na zes minuten op voorsprong. Na een handsbal van voormalig FC Twente-speler Bersant Celina schoot Kylian Mbappé vanaf 11 meter de 0-2 binnen.

Diezelfde Mbappé maakte er vlak na rust ook 0-3 van. De Franse topscorer staat daardoor al op achttien competitiedoelpunten. Memphis Depay staat met veertien goals tweede op die lijst. In de slotfase zorgde Danilo voor de 0-4.

