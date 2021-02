Bayern München heeft zich zaterdag in de Bundesliga hersteld van de afgelopen twee duels zonder zege. De koploper won thuis met 5-1 van FC Köln. Hekkensluiter Schalke 04 ging hard onderuit bij VfB Stuttgart en ziet degradatie weer een stukje dichterbij komen: 5-1.

Bayern München had in de laatste twee Bundesliga-duels slechts één punt gepakt (3-3 tegen Arminia Bielefeld en 2-1-verlies bij Eintracht Frankfurt), maar de regerend landskampioen liet zich niet opnieuw verrassen.

Eric Maxim Choupo-Moting tekende met zijn eerste competitietreffer voor Bayern na achttien minuten voor de 1-0. De aanvaller kopte bij de tweede paal een voorzet van Leon Goretzka tegen de touwen.

Met zijn 27e doelpunt van het seizoen zorgde Robert Lewandowski na een goed half uur spelen voor 2-0. De Pool schoof de bal binnen na opnieuw een pass van Goretzka.

Vlak na rust kwam FC Köln uit het niets terug in de wedstrijd. Met een fraai stiftje profiteerde Ellyes Skhiri van miscommunicatie in de Bayern-defensie bij David Alaba en Jérôme Boateng.

Köln kreeg weer hoop op een goed resultaat, maar Lewandowski maakte daar halverwege de tweede helft een einde aan. De topscorer schoot op aangeven van de net ingevallen Thomas Müller de 3-1 binnen en maakte daarmee zijn 28e doelpunt van het seizoen. Serge Gnabry voerde de score met twee doelpunten verder op.

Wataru Endo (rugnummer 3) zette Stuttgart op 1-0. Wataru Endo (rugnummer 3) zette Stuttgart op 1-0. Foto: Pro Shots

Opnieuw pijnlijk verlies hekkensluiter Schalke 04

Schalke 04 heeft in de strijd tegen degradatie opnieuw een stevige nederlaag geleden. De hekkensluiter was niet opgewassen tegen VfB Stuttgart (5-1) en ging al voor de zestiende keer dit seizoen onderuit.

Schalke begon dramatisch aan de wedstrijd en stond na een half uur spelen al met 3-0 achter door doelpunten van Wataru Endo (twee keer) en Sasa Kalajdzic. Sead Kolasinac deed met een treffer vlak voor rust nog wel wat terug.

De bezoekers hadden de zaken in de tweede helft beter op orde en kregen via Nabil Bentaleb de kans om het weer spannend te maken, maar de middenvelder zag zijn strafschop in de 71e minuut gekeerd worden door Stuttgart-doelman Gregor Kobel.

Philipp Klement en Daniel Didavi maakten het in de slotfase nog wat erger voor Schalke door voor 4-1 en 5-1 te zorgen. Klaas-Jan Huntelaar ontbrak opnieuw vanwege een blessure bij Schalke.

De ploeg uit Gelsenkirchen heeft dit seizoen nog altijd slechts negen punten gepakt. De achterstand van Schalke op nummer zeventien FSV Mainz is acht punten en die op nummer zestien Arminia Bielefeld negen punten.

Jadon Sancho was trefzeker voor Borussia Dortmund. Jadon Sancho was trefzeker voor Borussia Dortmund. Foto: Pro Shots

Thuiszege voor Weghorst en Borussia Dortmund

Het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst en Borussia Dortmund pakten drie punten dankzij een thuisoverwinning. Wolfsburg klopte Hertha BSC met 2-0 en Dortmund was met 3-0 te sterk voor Arminia Bielefeld.

Weghorst, die dit seizoen op veertien doelpunten staat, scoorde niet, maar zag wel hoe Lukas Klünter met een eigen doelpunt in de 38e minuut voor de 1-0 zorgde. In de slotminuut kopte Maxence Lacroix nog raak uit een corner: 2-0.

Wolfsburg had in de slotfase wel het nodige geluk bij een 1-0-voorsprong. Een penalty van Hertha werd door scheidsrechter Bastian Dankert na het zien van de beelden teruggedraaid en Krzysztof Piatek raakte de paal. Marin Pongracic (Wolfsburg) kreeg in de extra tijd nog zijn tweede gele kaart.

Bij Dortmund-Bielefeld vielen er voor rust geen doelpunten. Na de pauze waren Mahmoud Dahoud (afstandsschot), Jadon Sancho (strafschop) en Reinier (intikker) trefzeker voor 'BVB'.

Later op de dag krijgt nummer twee RB Leipzig nog bezoek van Borussia Mönchengladbach. De aftrap is om 18.30 uur.

