FC Eindhoven is er zaterdag opnieuw niet in geslaagd om te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis kwamen de Brabanders niet verder dan 1-1 tegen FC Volendam.

FC Eindhoven won op 12 december voor het laatst in de Keuken Kampioen Divisie (4-0 tegen MVV Maastricht). Daarna volgden, tot deze zaterdag, drie gelijke spelen en zes nederlagen.

Via Zakaria El Azzouzi kwam FC Volendam na negentien minuten op voorsprong in het Jan Louwers Stadion. De aanvaller schoot raak na een voorzet van Micky van de Ven. Het was voor El Azzouzi zijn vierde treffer van het seizoen.

Na ruim een uur spelen tekende Eindhoven voor de gelijkmaker. Volendam-doelman Joey Roggeveen had moeite met het verwerken van een voorzet van Jacky Donkor en Dico Jap Tjong profiteerde: 1-1.

Volendam maakte in de slotfase nog de meeste aanspraak op de overwinning, maar een kopbal van Samir Ben Sallam werd van de lijn gehaald, waardoor de ploeg van trainer Wim Jonk het met een gelijkspel moest doen.

