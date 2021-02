Koploper Manchester City heeft zaterdag de twintigste overwinning op rij geboekt. De ongenaakbare ploeg van manager Josep Guardiola won in de Premier League met 2-1 van West Ham United en is dit kalenderjaar nog altijd foutloos. Dankzij een doelpunt van Anwar El Ghazi won Aston Villa met 0-1 bij Leeds United.

Manchester City opende na een half uur de score in het Etihad Stadium. Kevin De Bruyne legde de bal met zijn linkerbeen op het hoofd van de mee opgekomen verdediger Rúben Dias, die via de vingertoppen van doelman Darren Randolph raak kopte.

West Ham maakte het de thuisploeg bij vlagen wel moeilijk en kreeg voldoende kansen. Michail Antonio raakte vlak voor rust in kansrijke positie eerst de buitenkant van de paal, maar in de 43e minuut tikte hij alsnog van dichtbij de gelijkmaker binnen.

Ook aan het begin van de tweede helft liep het stroef bij City, maar twintig minuten voor tijd kwamen de 'Citizens' toch op voorsprong. John Stones kreeg de bal in het strafschopgebied van Riyad Mahrez en werkte binnen.

Door de veertiende competitiezege op rij vergrootte koploper City het gat met naaste belagers Manchester United en Leicester City naar dertien punten. 'The Red Devils' spelen zondag op Stamford Bridge nog de topper tegen Chelsea (aftrap 17.30 uur) en Leicester wacht dan een thuisduel met Arsenal (aftrap 13.00 uur).

De laatste keer dat Manchester City een wedstrijd niet won, was op 15 december thuis tegen West Bromwich Albion (1-1).

Anwar El Ghazi was de grote man bij Aston Villa.

Aston Villa pakt overwinning dankzij El Ghazi

Aston Villa boekte een knappe overwinning bij Leeds United en dat had het te danken aan El Ghazi. De Nederlander tekende in de vijfde minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

De 25-jarige El Ghazi schoot de bal op aangeven van Ollie Watkins met links tegen de touwen. Het was voor de oud-Ajacied zijn zesde competitietreffer van het seizoen. El Ghazi werd vlak voor tijd gewisseld. Bij Leeds United werd Pascal Struijk net na rust naar de kant gehaald.

West Bromwich Albion won eerder op de dag door een goal van Kyle Bartley met 1-0 van Brighton & Hove Albion, waar Joël Veltman in de basis begon en Davy Pröpper op de bank bleef.

Het duel op The Hawthorns verliep rampzalig voor Brighton. De bezoekers misten twee keer een penalty en zagen een doelpunt van Lewis Dunk in de 27e minuut op curieuze wijze afgekeurd worden.

Dunk schoot vlak na het fluitje van scheidsrechter Lee Mason een vrije trap binnen. De arbiter floot echter snel nog een keer en keurde de treffer af, in de veronderstelling dat de vrije trap te snel was genomen. Na enige discussie werd het doelpunt toch goedgekeurd, maar enkele minuten later werd de gelijkmaker door de VAR en Mason alsnog geannuleerd.

