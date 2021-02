Enkele supporters van Feyenoord, verenigd in het supporterscollectief Stadion op Zuid, stappen naar de Raad van State om de bouwplannen voor een nieuw stadion aan te vechten. Dat meldt het collectief zaterdag.

Volgens de supporters is de financiële haalbaarheid van de stadionplannen, die deel uitmaken van het gemeenteproject Feyenoord City, onvoldoende aangetoond en drijven ze de club en Stadion Feijenoord "richting een faillissement". Ook zou het huidige bestemmingplan, dat in december vorig jaar is goedgekeurd door de gemeenteraad, tot stijgende toegangsprijzen leiden.

"Al met al ziet de advocaat in de verzamelde argumenten voldoende grond om tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep in te stellen bij de Raad van State", schrijft Stadion op Zuid. De bezorgde supporters hebben geld ingezameld om te kunnen procederen. Het is niet duidelijk wanneer het bezwaar wordt ingediend en wanneer de Raad van State eventueel uitspraak doet.

De plannen voor een nieuw stadion van Feyenoord zijn veelbesproken in Rotterdam. De club speelt sinds 1937 in Stadion Feijenoord, beter bekend onder de naam De Kuip. Het stadion is echter verouderd en fungeert vanwege een gebrek aan sponsorruimtes niet meer als eerste uitvalsbasis van het Nederlands elftal voor interlands.

Een ontwerp uit de bouwplannen voor het nieuwe stadion van Feyenoord. Een ontwerp uit de bouwplannen voor het nieuwe stadion van Feyenoord. Foto: OMA

Kosten bedragen 444 miljoen euro

Verschillende plannen passeerden sindsdien de revue, waaronder een verbouwing van de huidige Kuip en de bouw van een nieuw stadion als onderdeel van Feyenoord City, een project van de gemeente Rotterdam waarbij 3.700 woningen in Rotterdam-Zuid worden gebouwd. De bouwkosten van het hele project zijn geraamd op 1,5 miljard euro.

De kosten voor de bouw van het nieuwe stadion worden alleen al op 444 miljoen euro geschat. Een nipte meerderheid in de gemeenteraad stemde vorig jaar december in met het bestemmingsplan, maar Feyenoord zal pas volgend jaar beslissen of er daadwerkelijk een nieuwe Kuip gebouwd zal worden. Dat hangt vooral af van de financiering.

Als de bouwplannen doorgaan, kan de Nieuwe Kuip in 2025 geopend worden. De gemeente is al begonnen met de bouw van de 3.700 woningen in Rotterdam-Zuid.