Sergio Padt maakt het seizoen gewoon bij FC Groningen af. De 'Trots van het Noorden' heeft het bod van Ludogorets naast zich neergelegd, bevestigt technisch directeur Mark-Jan Fledderus zaterdag in gesprek met RTV Noord.

De dertigjarige Padt vertrekt na dit seizoen sowieso transfervrij naar Ludogorets, maar de Bulgaarse topclub deed deze week een tweede en laatste poging om de keeper nu al te halen. Net als in januari wees Groningen het voorstel van de hand.

"We moesten hier goed over nadenken", bekent technisch directeur Fledderus. "Het was een interessant voorstel, gezien het aantal wedstrijden dat we nog moesten spelen en het bedrag dat ertegenover stond. We hebben dit intern met alle geledingen goed besproken en besloten om niet op het voorstel in te gaan."

De transfermarkt in Nederland is al een maand dicht, maar Bulgaarse clubs kunnen tot en met zondag nog spelers strikken. Padt had er zelf wel oren naar om eerder naar zijn nieuwe club te verkassen, zodat hij zich alvast kon settelen.

"Aan de andere kant was er ook voor hem nog veel te regelen, ook met betrekking tot zijn gezin", zegt Fledderus. "Hij zei dat hij ons standpunt ook begreep en met alle liefde het seizoen bij FC Groningen wilde afmaken."

Padt staat sinds de zomer van 2014 onder contract bij FC Groningen en speelde al 247 officiële wedstrijden voor de huidige nummer zes van de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (aftrap 14.30 uur).

