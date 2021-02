Bert Konterman is tot het einde van het seizoen de trainer van PEC Zwolle. De oud-international volgt de vorige week ontslagen John Stegeman op.

De vijftigjarige Konterman vertrekt in de zomer weer bij PEC, wanneer Art Langeler het roer hoogstwaarschijnlijk overneemt in Zwolle. Langeler is nog als directeur voetbalontwikkeling in dienst bij de KNVB en daardoor niet direct beschikbaar voor de Eredivisionist. De club heeft dat nog niet bevestigd.

PEC ontsloeg Stegeman vorige week na de pijnlijke nederlaag (3-2) tegen hekkensluiter FC Emmen. De 44-jarige coach zou na het seizoen sowieso al vertrekken uit de Overijsselse hoofdstad, maar de clubleiding vertrouwde niet op een goede afloop onder de Gelderlander en zette hem op non-actief.

Sindsdien nam assistent Leeroy Echteld de honneurs waar bij 'De Blauwvingers'. Onder leiding van de Amsterdammer won PEC vrijdag met 4-1 van sc Heerenveen, waardoor de Zwollenaren wel zeker lijken van lijfsbehoud in de Eredivisie.

"Naast zoveel mogelijk resultaat uit de tien resterende wedstrijden behalen, heb ik als doel gesteld om het enthousiasme en de energie binnen de lijnen verder te laten toenemen", aldus Konterman. "Ook wil ik graag een bijdrage leveren aan de individuele groei en ontwikkeling waar we als team weer onze vruchten van plukken."

Bert Konterman speelde van 1987 tot 1993 bij PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

Konterman heeft lang verleden in Zwolle

Konterman heeft een lang verleden in Zwolle. De twaalfvoudig Oranje-international maakte in 1989 bij FC Zwolle zijn debuut als profvoetballer en was er na zijn spelersloopbaan, die hem langs onder meer Feyenoord en Glasgow Rangers bracht, ook hoofd jeugdopleiding en technisch manager.

De afgelopen jaren werkte de in Rouveen geboren Konterman als jeugdbondscoach bij de KNVB. Hij had onder meer Nederland O20 en O18 onder zijn hoede. Sinds vorig jaar was hij alleen nog assistent-bondscoach van Oranje O16.

"Bert is op dit moment de meer dan geschikte kandidaat voor de vacante positie. Hij komt uit de regio en kent de club door en door", aldus technisch manager Mike Willems. "Bert weet wat er nu van hem gevraagd wordt en kan zijn expertise overbrengen op de spelersgroep."

PEC had aanvankelijk Alfons Groenendijk op het oog als tussenpaus, maar de Leidenaar bedankte voor de eer toen duidelijk werd dat hij na de zomer verder zou moeten als assistent van Langeler. "Werken op basis van gelijkwaardigheid is één ding, maar ik voel me te veel hoofdtrainer om als assistent te fungeren", zei hij vorige week tegen het Leidsch Dagblad.

