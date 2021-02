Aanvoerder Bram van Polen was opgelucht nadat PEC Zwolle er vrijdag in slaagde een hectische periode positief af te sluiten. De 'Blauwvingers' waren een week na het ontslag van trainer John Stegeman met 4-1 te sterk voor sc Heerenveen.

"We kunnen het dus wél. Dat is heel lekker", zei Van Polen na het duel bij ESPN. "Ik weet niet of dit komt door de trainerswissel, dan doe je de oude trainer tekort. Het was een heel zware en onrustige week. Je moet winnen om in rustiger vaarwater terecht te komen en dat hebben we gedaan."

PEC besloot Stegeman zaterdagavond te ontslaan na de pijnlijke 3-2-nederlaag bij FC Emmen, dat de eerste overwinning van dit Eredivisie-seizoen boekte. Onder leiding van Stegemans assistent-trainer Leeroy Echteld maakten de Zwollenaren vrijdag een betere indruk.

"We hebben het in de aanloop naar deze wedstrijd een beetje op plezier gegooid en niet te veel op het tactische gelul", zei Van Polen. "Dat klinkt misschien raar, maar we moesten gewoon lekker voetballen en dat pakte nu goed uit. Ik vind het wel lullig richting John, maar dat is helaas de voetballerij."

Leeroy Echteld nam tegen sc Heerenveen de honneurs waar bij PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

Interim-coach Echteld ontving felicitatie van Stegeman

Bij rust stond PEC overigens nog met 0-1 achter. In de tweede helft knokte de thuisploeg zich via Virgil Misidjan, Thomas Buitink, Van Polen en Eliano Reijnders alsnog naar de vijfde overwinning van dit Eredivisie-seizoen.

"Van tevoren hebben we afgesproken dat we los zouden gaan", zei interim-coach Echteld. "We kwamen op achterstand en dan maak je je een beetje zorgen of het goed zou komen, maar het kwam goed. Ik heb al een felicitatie van John ontvangen. Die felicitatie verdient de hele groep, want we hebben het met z'n allen gedaan."

Ondanks het snelle succes blijft de periode onder Echteld beperkt tot één wedstrijd. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Bert Konterman aangesteld om het seizoen af te maken. Art Langeler zou vanaf komende zomer het roer overnemen bij de huidige nummer twaalf van de Eredivisie.

