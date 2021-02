Het ontslag van John Stegeman heeft voor het beoogde schokeffect gezorgd bij PEC Zwolle. Onder interim-coach Lee-Roy Echteld werd er vrijdag met liefst 4-1 gewonnen van sc Heerenveen.

Heerenveen kwam op voorsprong via Mitchell van Bergen, maar in de tweede helft trok de thuisploeg de wedstrijd volledig naar zich toe dankzij Virgil Misidjan, Thomas Buitink, Bram van Polen en Eliano Reijnders.

Zaterdag werd PEC-trainer Stegeman na de nederlaag tegen FC Emmen ontslagen. Voormalig assistent Echteld nam op interimbasis de honneurs waar.

De verwachting is dat Bert Konterman vanaf volgende week het seizoen afmaakt. De twaalfvoudig international was al als speler, hoofd jeugdopleidingen en technisch manager aan PEC Zwolle verbonden. Hij werkte de laatste jaren bij de KNVB met verschillende jeugdteams.

Na de zomer neemt Art Langeler naar verluidt de rol van Konterman over. De oud-trainer van PEC is nu nog hoofd voetbalontwikkeling bij de KNVB.

Heerenveen kan zich na de nederlaag voorbereiden op de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Daarin spelen de Friezen woensdag thuis tegen Ajax.

Uitblinkers Misidjan en Manuel vieren een treffer van PEC. Uitblinkers Misidjan en Manuel vieren een treffer van PEC. Foto: Pro Shots

Manuel blinkt uit bij PEC

PEC begon met de bedrijvige vleugelspitsen Misidjan en Benson Manuel sterk aan het duel. In de eerste zeven minuten was de ploeg driemaal dreigend. De grootste kans was niet aan Manuel besteed.

Daarna nam Heerenveen het initiatief over. Na een crosspass van Joey Veerman volleerde Henk Veerman fraai op de paal.

In de 27e minuut viel de 0-1 wel. PEC-doelman Mous liet een volley van Van Bergen onder het lichaam doorglippen. Ook in zijn achttiende Eredivisie-duel hield Mous daardoor niet de nul. In de geschiedenis van het Nederlandse voetbal deden slechts vijf keepers hem dat ooit na.

Interim-coach Lee-Roy Echteld van PEC Zwolle. Interim-coach Lee-Roy Echteld van PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

PEC buigt na rust achterstand om in zege

Via Manuel (vrije trap net naast de kruising) en Buitink (te slappe kopbal) was PEC nog voor rust dicht bij de gelijkmaker, maar die viel pas net na de pauze. Misidjan schoot hard en diagonaal raak: 1-1.

Daarna bleef PEC de betere ploeg en dat resulteerde in de zeventigste minuut in de 2-1. Uitblinker Manuel zette de aanval op en na een voorzet van Misidjan schoot Buitink beheerst raak.

Heerenveen moest op zoek naar de gelijkmaker en kreeg een goede kans via Henk Veerman, die rakelings over schoot. Kort voor tijd viel de beslissing toen Van Polen in zijn 350e duel voor PEC een vrije trap van Immanuel Pherai binnenkopte.

In blessuretijd werd het ook nog 4-1 voor PEC. Een schot van invaller Reza Ghoochannejhad kwam via het been van een Heerenveen-verdediger op het hoofd van Reijnders, die Erwin Mulder voor de vierde keer passeerde.

Dankzij de eerste zege sinds 22 januari stijgt PEC ten koste van Sparta naar de twaalfde plek op de ranglijst. Heerenveen staat twee plaatsen hoger.

