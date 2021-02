Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond opnieuw een overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Deventenaren waren thuis met 1-0 te sterk voor Jong PSV. Telstar liet al voor de zesde keer op rij punten liggen.

Sam Beukema kroonde zich tot matchwinner bij Go Ahead Eagles-Jong PSV. De verdediger, die dit seizoen al zes keer trefzeker was in competitieverband, maakte in de achttiende minuut het enige doelpunt van de wedstrijd uit een ingestudeerde vrije trap van Erkan Eyibil.

Go Ahead boekte de vierde overwinning op rij. De ploeg van coach Kees van Wonderen staat vijfde en heeft nu evenveel punten als nummer vier NAC Breda, dat maandag TOP Oss nog ontvangt. Jong PSV is in de onderste regionen terug te vinden.

In Maastricht ging Telstar met 2-0 onderuit bij MVV. Kürsad Sürmeli opende kort na rust de score voor de Limburgers en Manuel Angiulli besliste de wedstrijd diep in blessuretijd. Telstar pakte in de laatste zes duels slechts drie punten en staat in de middenmoot. MVV klimt naar de vijftiende plek.

Later op de dag staan er met De Graafschap-Jong AZ, Roda JC-NEC en FC Den Bosch-Jong FC Utrecht nog drie wedstrijden op het programma. De aftrap bij die duels wordt om 21.00 uur verricht.

