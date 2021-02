De Graafschap heeft vrijdagavond met een 1-1-gelijkspel tegen Jong AZ dure punten laten liggen in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Bovenin de Keuken Kampioen Divisie wisten Go Ahead Eagles en NEC wel te winnen.

De Graafschap speelde moeizaam, maar kwam kort voor rust toch op voorsprong via de snelle vleugelspits Daryl van Mieghem. Verdediger Tijs Velthuis kopte laagvlieger Jong AZ tien minuten voor tijd op gelijke hoogte.

Ondanks het puntenverlies blijft De Graafschap koploper in de derde periode. Bovendien staat de ploeg van trainer Mike Snoei tweede op de ranglijst. Nummer drie Almere City heeft twee duels minder gespeeld en minder verliespunten dan de Doetinchemmers. Zondag speelt Almere thuis voor ruim duizend toeschouwers tegen koploper SC Cambuur.

Bij Go Ahead Eagles-Jong PSV kroonde Sam Beukema zich tot matchwinner. De verdediger, die dit seizoen al zes keer trefzeker was in competitieverband, maakte in de achttiende minuut het enige doelpunt van de wedstrijd uit een ingestudeerde vrije trap van Erkan Eyibil.

Go Ahead boekte de vierde overwinning op rij. De ploeg van coach Kees van Wonderen staat vijfde en heeft nu evenveel punten als nummer vier NAC Breda, dat maandag TOP Oss nog ontvangt.

Erik Falkenburg (links) scoorde voor Roda JC, maar kreeg kort daarna een rode kaart. Erik Falkenburg (links) scoorde voor Roda JC, maar kreeg kort daarna een rode kaart. Foto: Pro Shots

Roda onderuit na rode kaart doelpuntenmaker Falkenburg

Het duel tussen subtoppers Roda JC en NEC eindigde in 1-3. Jordy Bruijn schoot de ploeg uit Nijmegen uit een door Roda-doelman Jan Hoekstra veroorzaakte strafschop na ruim een half uur op voorsprong. Erik Falkenburg kopte halverwege de tweede helft een hoekschop binnen: 1-1.

De ervaren middenvelder werd kort daarna van het veld gestuurd met twee gele kaarten. NEC profiteerde een minuut later via Elayis Tavsan, die de bal over de te ver uitgekomen Hoekstra heen schoot: 1-2. In blessuretijd tekende Javier Vet nog voor de 1-3.

FC Den Bosch boekte pas zijn derde competitiezege van het seizoen. In De Vliert werd Jong FC Utrecht met 3-0 geklopt. Jizz Hornkamp opende de score in de negentiende minuut en kort voor tijd breidden Romano Postema en Ryan Trotman de marge verder uit. Voor Den Bosch was het de eerste zege sinds 22 september.

In Maastricht ging Telstar met 2-0 onderuit bij MVV. Kürsad Sürmeli opende kort na rust de score voor de Limburgers en Manuel Angiulli besliste de wedstrijd diep in blessuretijd.

