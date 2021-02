Ajax-trainer Erik ten Hag is niet ontevreden over de loting voor zijn ploeg in de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers werden vrijdag gekoppeld aan het Zwitserse BSC Young Boys.

"Dit biedt perspectief", zei Ten Hag tegen Ajax TV. "Maar als ze Bayer Leverkusen uitschakelen zonder hun spits, dan moeten ze een goed team hebben."

Young Boys moest het donderdag zonder de geschorste topscorer Jean-Pierre Nsame stellen in de met 0-2 gewonnen return tegen Bayer Leverkusen. De Zwitserse kampioen had de heenwedstrijd tegen de ploeg van coach Peter Bosz een week eerder al met 4-3 gewonnen. Nsame is tegen Ajax weer speelgerechtigd.

"Ze staan soeverein bovenaan in de Zwitserse competitie met een grote voorsprong op de nummer twee, dus dit is een heel sterk team", vervolgde Ten Hag. Young Boys heeft een voorsprong van maar liefst achttien punten op nummer twee FC Basel.

Ajax had in de achtste finales ook ploegen als Manchester United, Tottenham Hotspur of AC Milan kunnen treffen. "Maar dat wil niet zeggen dat we tegen die ploegen geen perspectief hadden gehad", aldus Ten Hag, die zijn ploeg in de tweede ronde tweemaal van Lille OSC (1-2 en 2-1) zag winnen.

325 Terugblik: 'Onrustig Ajax bleef vooral op karakter overeind'

Young Boys: 'Dit wordt een grote uitdaging'

Young Boys schakelde weliswaar Bayer Leverkusen uit, maar manoeuvreert zich voor het tweeluik met Ajax opnieuw in de underdogpositie. "Deze loting wordt een grote uitdaging", zei technisch directeur Christoph Spycher van de Zwitserse club. "We zijn opnieuw de outsider en wederom is het een ploeg die bekendstaat om verfijnd voetbal."

Ook trainer Gerardo Seoane is zich ervan bewust dat zijn ploeg voor een lastige opgave staat. "Ajax is natuurlijk weer een grote naam voor ons", aldus de coach. "Ik weet dat ze met hun trainer voor zeer aanvallend voetbal staan. Erik ten Hag is een goed ontwikkelde trainer en Ajax heeft de laatste tijd weer geweldige spelers voortgebracht."

De heenwedstrijd tussen Ajax en Young Boys wordt op donderdag 11 maart in de Johan Cruijff ArenA gespeeld. Een week later volgt de return in Bern.

Bekijk het programma in de achtste finales van de Europa League