Arjen Robben heeft vrijdag zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van FC Groningen. De 37-jarige vleugelaanvaller staat al sinds medio oktober aan de kant door kuitproblemen.

"Als het nu een aantal keer is goed gegaan op het veld, gaat hij instromen bij de groep", laat FC Groningen-trainer Danny Buijs aan RTV Noord weten. "Hij zal straks eerst twee weken volledig met de groep moeten meetrainen om in aanmerking te komen voor wedstrijdminuten."

Volgens Buijs zal het nog wel even duren voordat Robben weer in wedstrijdverband in actie kan komen. "Op zijn minst een paar weken. Het is ook de vraag of hij dat gelijk bij het eerste doet, of dat we ergens een oefenwedstrijd kunnen spelen en dat hij daar dan zijn eerste minuten kan maken.'

Robben, die zijn loopbaan vorig jaar zomer nieuw leven inblies door terug te keren bij Groningen, speelde dit seizoen door blessureleed nog maar twee wedstrijden voor de 'Trots van het Noorden'. Zijn laatste optreden was op 18 oktober in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (0-0).

Arjen Robben kwam medio oktober voor het laatst in actie voor FC Groningen. Foto: Pro Shots

'Echt bewonderenswaardig wat hij elke keer weer doet'

Het revalidatieproces verliep behoorlijk moeizaam. Robben liet eerder deze maand nog weten dat hij sterke twijfels heeft of hij zijn rentree nog wel moet maken.

"Ik denk dat iedereen het deze jongen enorm gunt", aldus Buijs. "Het is niet alleen voor mij fijn omdat ik dan een goede speler erbij heb, maar het is meer het gunnen voor die jongen."

"Het is echt bewonderenswaardig wat hij elke keer weer doet. Je hoopt dat hij dan ook een keer het geluk aan zijn zijde heeft en dan ook een aantal wedstrijden kan spelen. Al is het maar een paar keer een half uur."

Zonder Robben presteert Groningen goed in de Eredivisie. De ploeg van Buijs staat zesde en heeft vijf punten meer dan nummer zeven FC Utrecht. Komende zondag wacht voor Groningen een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

