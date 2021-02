Jonas Svensson keert zondag tegen Feyenoord terug in de wedstrijdselectie van AZ. De rechtsback is hersteld van een beenblessure die hem drie maanden aan de kant hield.

"Hij heeft goede eerste trainingsdagen met de groep achter de rug", aldus interim-trainer Pascal Jansen, die ook Dani de Wit al zag terugkeren uit de ziekenboeg. "Ik heb onze medische staf een compliment gemaakt. Jonas en Dani hebben keihard gewerkt aan hun herstel en zijn eerder dan gepland weer beschikbaar om het team te helpen."

Svensson viel op 29 november in de gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (1-2) geblesseerd uit. De Noor, die sinds zijn komst in 2017 een vaste waarde is in Alkmaar, maakte twee weken geleden zijn rentree op het trainingsveld.

Het is nog niet duidelijk of Calvin Stengs tegen Feyenoord weer zijn opwachting maakt bij AZ. De aanvaller ontbrak de afgelopen weken bij de Alkmaarders vanwege ziekte. Volgens het Noordhollands Dagblad was Stengs besmet met het coronavirus, maar dat is niet bevestigd door AZ.

"Hij had vandaag nog een hersteltraining. We weten nog niet of hij zaterdag weer in groepsverband mee kan trainen", aldus Jansen. "We zijn in ieder geval blij dat hij gewoon weer op het veld staat, dat is sowieso positief."

Calvin Stengs heeft zijn opwachting op het trainingsveld van AZ weer gemaakt. Foto: Pro Shots

'Zit mooie wedstrijd aan te komen'

Jansen zegt met vertrouwen toe te leven naar de wedstrijd tegen Feyenoord. AZ won al drie wedstrijden op rij en kan tegen de Rotterdammers de derde plaats in de Eredivisie verstevigen. "Feyenoord heeft goede spelers, wij hebben die ook. Als je dat in ogenschouw neemt, weet je dat er wellicht een mooie wedstrijd aan zit te komen."

In januari won AZ nog met 2-3 bij Feyenoord. "Wij speelden in Rotterdam een goede partij. We waren goed aan de bal, hadden de zaken verdedigend ook voor elkaar en maakten op de juiste momenten de goals. Het zou fantastisch zijn als we dit zondag kunnen herhalen."

AZ-Feyenoord is zondag de strijd tussen de nummers drie en vier van de Eredivisie. Het duel in het AFAS Stadion in Alkmaar staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers en begint om 16.45 uur.