Dick Advocaat bezweert dat de discussie over een nieuw loonoffer geen invloed heeft op de sfeer in de spelersgroep van Feyenoord. Volgens verschillende media zouden de spelers boos hebben gereageerd op een door de directie aangekondigde salariskorting.

"Dat is een zaak tussen een spelersgroep en het bestuur. Ik weet niet wat de huidige staat is en ik ga er ook niet over, maar ik zie dat het geen invloed heeft", aldus Advocaat vrijdag tijdens zijn persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd van zondag tegen AZ. "De aandacht van de spelers ligt volledig op het spel."

De spelersgroep moet de komende vier maanden salaris inleveren omdat Feyenoord nog altijd geen supporters kan verwelkomen in De Kuip. Het is de tweede keer dat de spelers gekort worden op hun loon. Vorig jaar ging de selectie zonder aarzeling akkoord met een loonmaatregel. Enkele spelers zouden nu gepikeerd zijn omdat de directie niet het gesprek aanging over een korting.

Volgens Advocaat hebben de mindere resultaten van Feyenoord evenmin invloed op de sfeer in de kleedkamer. De Rotterdammers wonnen al twee wedstrijden op een rij niet en lijken de aansluiting met nummer twee PSV te verliezen. Met nog elf wedstrijden te gaan heeft PSV zeven punten meer dan Feyenoord.

Doelman Justin Bijlow keert mogelijk terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. Doelman Justin Bijlow keert mogelijk terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. Foto: Pro Shots

Bijlow keert mogelijk terug bij Feyenoord

"Natuurlijk, als je niet wint en de resultaten zijn minder, dan krijg je bij een club als Feyenoord een bepaalde onrust. Ik heb het in de groep niet heel erg gemerkt, ook niet van bovenaf", aldus Advocaat. "We moeten tegen ploegen als AZ laten zien dat we het kunnen. We willen in elk geval Europees voetbal halen, dat kan plaats twee, drie of vier zijn."

Advocaat heeft tegen AZ mogelijk weer de beschikking over Justin Bijlow. De 23-jarige doelman trainde de afgelopen dagen weer mee na een blessure. Advocaat kon tijdens zijn persconferentie niet zeggen of Bijlow ook deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.

AZ-Feyenoord is zondag de strijd tussen de nummers drie en vier van de Eredivisie. Het duel in het AFAS Stadion in Alkmaar staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers en begint om 16.45 uur.