Hoewel PSV beter presteert dan vorig seizoen, is er veel kritiek op het wisselbeleid van trainer Roger Schmidt, die deze week bovendien opnieuw botste met toptalent Mohamed Ihattaren. Eerder viel Schmidt in Oostenrijk en Duitsland op vanwege zijn eigenwijze karakter, maar toch kreeg hij daar ook veel lof. Een verhaal over een sterke persoonlijkheid, de paashaas en drie duels schorsing.

"Schmidt heeft in Oostenrijk een hele goede reputatie", zegt Johannes Höfer, verslaggever van Sky Austria, tegen NU.nl. "Het publiek hier respecteerde hem vanwege zijn open persoonlijkheid. Daar hebben die incidenten weinig aan veranderd."

Want incidenten waren er in Oostenrijk wel degelijk rondom Schmidt in zijn periode bij Red Bull Salzburg. Na een 4-4-gelijkspel tegen Admira Wacker noemde hij collega-trainer Dietmar Kühbauer "een paashaas" vanwege het accent van de Oostenrijker. Er dreigde een opstootje te ontstaan waarbij ook spelers betrokken waren, totdat de scheidsrechter om de hulp van de politie riep. Schmidt en Kühbauer kwamen er van af met boetes van respectievelijk 800 en 1.600 euro.

Daarnaast werd Schmidt na een wedstrijd tegen Austria Wien bijna handtastelijk met trainer Adi Hütter. "Hij pakte mijn hand vast, maar ik ben geen kleine jongen meer. Mijn hand is van mij, ik laat me niet zo vastpakken", zei een geïrriteerde Schmidt over het incident.

Allemaal klein bier wellicht, maar de momenten tekenen wel het halsstarrige karakter van Schmidt. "Hij heeft een sterke wil en een eigen filosofie. Als anderen het daar niet mee eens waren, dan kon dat tot spanningen leiden", schetst Höfer.

Met die sterke persoonlijkheid kreeg Schmidt in Oostenrijk in korte tijd wel veel voor elkaar. Hij kwam aan het roer bij Red Bull Salzburg, nadat Co Adriaanse en vervolgens Ricardo Moniz de club hadden geleid. Schmidt brak rigoureus met de Hollandse school en koos voor de Duitse 'gegenpressing'-tactiek.

"Schmidt heeft de hele club samen met algemeen directeur Ralf Rangnick naar zijn hand gezet", vertelt Höfer. "Hij heeft de manier van trainen veranderd, maar ook de jeugdopleiding. In kort tijdsbestek heeft de club een grote stap voorwaarts gezet. Dat heeft hier veel indruk gemaakt."

Roger Schmidt wordt door scheidsrechter Felix Zwayer naar de tribune gestuurd, maar weigert te vertrekken. Roger Schmidt wordt door scheidsrechter Felix Zwayer naar de tribune gestuurd, maar weigert te vertrekken. Foto: ANP

Schmidt weigerde bij Leverkusen dug-out te verlaten

Ook bij PSV zijn de resultaten sinds de aanstelling van Schmidt verbeterd. Vorig jaar stond de club nog roemloos vierde toen het seizoen beëindigd moest worden, nu is de ploeg uit Eindhoven de enige die nog enigszins in de buurt kan blijven van het superieure en kapitaalkrachtigere Ajax.

Toch gaat het maar zelden over de opmars die PSV onder Schmidt heeft gemaakt en worden zijn wissels of aanvaringen met de arbitrage veel vaker besproken. De Duitse coach hield een vurig pleidooi om de VAR af te schaffen en werd voor één duel geschorst nadat hij de onpartijdigheid van scheidsrechter Bas Nijhuis in twijfel trok.

Ook in Duitsland botste Schmidt al eens behoorlijk met de arbitrage. Toen de trainer van Bayer Leverkusen bij een wedstrijd tegen Borussia Dortmund naar de tribune werd gestuurd door scheidsrechter Felix Zwayer, weigerde hij te vertrekken. Zwayer zag zich genoodzaakt met alle spelers van het veld te stappen.

"Als Schmidt zich onrechtmatig behandeld voelde, dan kon hij koppig worden", zegt Stephan von Nocks, die als verslaggever van Kicker het Leverkusen van Schmidt volgde.

Pas toen Schmidt acht minuten later op de tribune had plaatsgenomen, kon de wedstrijd worden hervat. De Duitse bond bestrafte de coach met vijf duels schorsing (waarvan twee voorwaardelijk) en een boete van 20.000 euro.

Zoals Schmidt bij PSV met Ihattaren botst, zo was er ook wel onvrede met de spelers van Leverkusen. "Op het einde bestond de selectie van Bayer uit twee groepen", vertelt Von Nocks. "De ene groep wilde graag met Schmidt verder omdat hij hen naar een hoog niveau pushte en omdat hij hen steunden in elke situatie. De andere groep had problemen met Schmidt en zijn manier van spelen."

"Schmidt liet Leverkusen een soort 'tweede bal-voetbal' spelen", legt Von Nocks uit. "Ze speelden de lange bal en probeerden dan de bal te veroveren dicht bij het doel van de tegenstander. Dat was veel rennen en nooit eens controle over de wedstrijd krijgen door met twintig passes de bal rond te spelen."

"Na kritiek van enkele speler probeerde Schmidt het in de voorbereiding van zijn laatste seizoen met een andere tactiek. Maar na enige tijd besloot hij tegen de zin van veel spelers toch weer terug te keren naar het tweede bal-voetbal."

De wissels van Roger Schmidt, een veelbesproken onderwerp. De wissels van Roger Schmidt, een veelbesproken onderwerp. Foto: ANP

Schmidt trekt zich niets aan van kritiek op wissels

Maar het koppige karakter van de coach komt misschien nog wel het best naar voren bij zijn wisselbeleid dit seizoen. Zoals in de uitwedstrijd van PSV tegen sc Heerenveen, toen de coach bij een 0-1-voorsprong zijn beste spelers naar de kant haalde en zijn ploeg ternauwernood met 2-2 gelijkspeelde. Of bij de thuiswedstrijden tegen Sparta (1-0) en Vitesse (3-1), waarbij hij bijna zijn complete team rust wilde geven maar toch veel sterspelers moest inbrengen om puntenverlies te voorkomen.

Afgelopen donderdag ging het juist over de wissels die Schmidt niet deed. Bij de uitschakeling in de Europa League tegen Olympiacos wisselde hij ditmaal pas in de 89e minuut voor het eerst, vlak nadat zijn ploeg het cruciale uitdoelpunt incasseerde.

"Het is altijd hetzelfde", verzuchtte Schmidt tijdens de persconferentie na een vraag over zijn late wissels. "De ene keer moet ik niet zoveel wisselen en de andere keer valt er een late tegengoal en had ik eerder moeten wisselen. Dat is het lot van de trainer. Ik vond dat we tegen Olympiacos goed in de wedstrijd zaten en liet het elftal daarom staan."

Schmidt trekt zich niets aan van alle kritiek en houdt stug vast aan zijn visie. In het door de coronacrisis overvolle seizoen wil hij zijn beste spelers zo fit mogelijk hebben bij de belangrijkste wedstrijden. Daarom kijkt de Duitser met hartslagmeters op de training welke spelers in staat zijn om twee keer per week te spelen en wie hij beter rust kan geven.

Zo bekeek de trainer zaterdag ook weer welke spelers hij het beste kan opstellen tegen Ajax, omdat zijn geliefde 'gegenpressing'-tactiek nu eenmaal topfitte spelers verlangt. Opvallend detail: ondanks de vele wissels van Schmidt maakten de meeste spelers van PSV dit seizoen al meer minuten (zie tabel hieronder) dan de Ajacieden, die wel drie wedstrijden minder in actie hoefden te komen