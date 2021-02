PSV-trainer Roger Schmidt denkt dat de pijnlijke uitschakeling van donderdag tegen Olympiacos in de Europa League niet van negatieve invloed zal zijn op de topper van zondag tegen Ajax in de Eredivisie. De Duitser haalt er juist kracht uit.

PSV leek in de return in eigen huis tegen Olympiacos in de tweede ronde de 4-2-nederlaag van de heenwedstrijd goed te maken. De Eindhovenaren kwamen voor rust al op de benodigde 2-0-voorsprong, maar door de 2-1 in de 88e minuut was eliminatie alsnog een feit.

"De jongens zijn moe", lachte Schmidt vrijdag op de persconferentie, gevraagd naar de staat van zijn selectie. "We waren heel dichtbij, maar kunnen ondanks de teleurstelling terugkijken op een goede wedstrijd. Ik kan mijn spelers niets verwijten. We hebben ervaren dat we ontzettend goed kunnen voetballen."

"Wij hebben laten zien dat we tactisch en voetballend zeker niet slechter zijn dan Olympiacos. Dat is de gedoodverfde kampioen van Griekenland. Een ploeg die altijd Champions League-voetbal speelt. Dat geeft zelfvertrouwen. Vertrouwen ook dat onze tactiek klopt. Dat we beter worden."

Schmidt kreeg desondanks na de uitschakeling door Olympiacos behoorlijk wat kritiek over zich heen in de media. Er werd hem verweten dat hij te laat wisselde, aangezien een aantal spelers er in de slotfase fysiek gezien overduidelijk doorheen zaten. Schmidt bracht pas na de 2-1 verse benen.

"Ik hou er niet van om terug te kijken en te denken in wat/als-scenario’s. Ik sta achter de beslissingen die ik gisteren heb genomen en zou niets anders doen. Winst en verlies ligt soms erg dicht bij elkaar. Donyell Malen schiet in de 86e minuut tegen de paal. Die details maken in het voetbal het verschil."

PSV moet winnen van Ajax om de spanning in de titelstrijd terug te brengen. De Brabanders hebben als nummer twee zes punten achterstand op de Amsterdammers, die bovendien een wedstrijd minder hebben gespeeld. Ajax en PSV stonden na de winterstop al twee keer eerder tegenover elkaar. In de competitie werd het 2-2 en in de beker won Ajax met 2-1.

"Ik verwacht een open wedstrijd", aldus Schmidt. "De vorige twee wedstrijden waren al erg close. De eerste helft in het bekerduel was van onze kant niet goed. Toen speelden we niet zoals we gebruikelijk spelen. Met agressie, druk naar voren en voetbal op de helft van de tegenstander. Soms word je teruggedrongen. Dat moet je accepteren en van daaruit op zoek gaan naar momenten dat je weer je eigen spel kunt spelen."

"Ajax heeft een vele groter budget dan wij", vervolgde Schmidt. "Als ze dan geen beter team zouden hebben, zou er iets niet kloppen. Zij kopen in de winterstop een speler van 25 miljoen euro", doelde hij op recordaankoop Sebastien Haller, die in zijn eerste tien wedstrijden voor Ajax al goed was voor zeven doelpunten.

"Dus als je zegt dat wij net zo veel kans hebben om kampioen te worden als Ajax, dan ben ik het daar niet mee eens. Maar dat betekent niet dat je niet van ze kunt winnen. In het voetbal kan alles, daarom gaat er ook zo veel geld in om en kijken er zo veel mensen naar. Het is zondag geen finale, maar wel een erg belangrijke wedstrijd."

PSV-Ajax vangt zondag om 14.30 uur aan in het lege Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. PSV moet het net als in de return tegen Olympiacos stellen zonder de geschorste Ibrahim Sangaré. De kans is groot dat Olivier Boscagli hem opnieuw vervangt op het middenveld en Nick Viergever centraal achterin staat.

