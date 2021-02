Ajax treft in de achtste finales van de Europa League met Young Boys de ploeg van oud-speler Miralem Sulejmani. Dit is wat de Amsterdammers kunnen verwachten van de Zwitserse topclub.

Bekende spelers: Jean-Pierre Nsame en Miralem Sulejmani

Recente Europese prestaties: Groepsfase Champions League in 2018/2019, achtste finales Europa League in dit seizoen

Laatste onderlinge duel: In het seizoen 1987/1988 in de toenmalige Europa Cup II. Ajax won toen twee keer met 1-0.

Op papier lijkt Ajax het met de loting getroffen te hebben met Young Boys, maar Peter Bosz weet dat de ploeg van trainer Erik ten Hag de borst kan natmaken. Zijn Bayer Leverkusen werd in de zestiende finales na twee nederlagen (4-3 en 0-2) roemloos uitgeschakeld door de Zwitserse topclub.

Begin dit seizoen was Young Boys nog niet zo op dreef in Europa. De ploeg van trainer Gerardo Seoane verloor in de derde voorronde van de Champions League met liefst 3-0 van FC Midtjylland, waar Ajax in de groepsfase van het miljoenenbal juist twee keer te sterk voor was.

Na het mislukte Champions League-avontuur eindigde Young Boys de groepsfase van de Europa League als tweede achter AS Roma en voor CFR 1907 Cluj en CSKA Sofia. Vorig seizoen zat Feyenoord nog in een poule met Young Boys, dat in De Kuip een punt pakte (1-1) en in Zwitserland met 2-0 zegevierde.

325 Terugblik: 'Onrustig Ajax bleef vooral op karakter overeind'

Young Boys stevent af op vierde landstitel

In eigen land heeft Young Boys amper concurrentie in de strijd om de landstitel. De club, die zijn thuiswedstrijden op kunstgras speelt, werd de laatste drie jaar met overmacht kampioen en stevent af op de vierde titel op rij. Het verschil met naaste belager FC Basel is nu al achttien punten. De alleenheerschappij is bijzonder, want voor de titel in 2018 was Young Boys sinds 1986 geen kampioen meer geworden.

Kijkend naar de selectie gaat de meeste aandacht uit naar Jean-Pierre Nsame. De Kameroense spits was in de eerste 26 officiële duels van dit seizoen al negentien keer trefzeker en goed voor zes assists. Toch is Young Boys ook zonder Nsama productief, want hij ontbrak in het tweeluik met Leverkusen door een schorsing. Drie van de zes treffers tegen de Duitsers kwamen van Jordan Siebatcheu.

Oud-Ajacied Sulejmani staat eveneens geregeld in de basis bij Young Boys. De voormalige recordaankoop van Ajax speelt sinds de zomer van 2015 in Zwitserland en staat links op het middenveld in het gebruikelijke 4-4-2-systeem. Hij scoorde dit seizoen nog maar twee keer in 25 wedstrijden.

Ajax, dat tien van zijn laatste veertien Europese wedstrijden tegen Zwitserse clubs won, begint het tweeluik op donderdag 11 maart met een thuiswedstrijd. Een week later wordt de return in het Stade de Suisse in Bern gespeeld.

Bekijk het programma in de achtste finales van de Europa League