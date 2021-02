Ajax neemt het volgende maand in de achtste finales van de Europa League op tegen het Zwitserse BSC Young Boys, zo heeft vrijdag de loting in Nyon uitgewezen.

Ajax begint op donderdag 11 maart met een thuiswedstrijd en speelt een week later, op donderdag 18 maart, de return in het Stade de Suisse in Bern. Er is bij beide confrontaties geen publiek welkom.

In de eerste knock-outronde schakelde Ajax Lille OSC, de huidige koploper in de Franse Ligue 1, uit. De Amsterdammers wonnen vorige week de heenwedstrijd met 1-2 en donderdag de return met dezelfde cijfers.

Young Boys elimineerde knap het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz. De club zegevierde zowel in de heenwedstrijd (4-3, nadat Leverkusen eerst nog wel terug was gekomen van een 3-0-achterstand) als in de return (0-2).

Ajax en Young Boys stonden in het verleden pas één keer eerder tegenover elkaar, in het seizoen 1987/1988 in de Europa Cup II. De Noord-Hollanders waren destijds twee keer nipt met 1-0 te sterk.

Loting achtste finales Europa League: Ajax-BSC Young Boys

Dynamo Kiev-Villarreal

AS Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagreb-Tottenham Hotspur

Manchester United-AC Milan

Slavia Praag-Rangers FC

Granada-Molde FK

Young Boys stevent af op landstitel

Young Boys is bezig aan een sterk seizoen. De ploeg van trainer Gerardo Seoane stevent als koploper af op de landstitel. De voorsprong op naaste achtervolger FC Basel bedraagt na 21 speelrondes liefst achttien punten. Young Boys werd de afgelopen drie jaar ook al landskampioen.

Bij Young Boys staat Miralem Sulejmani onder contract. De 32-jarige Servische aanvaller was tussen 2008 en 2013 actief bij Ajax. Hij werd bijna dertien jaar geleden voor destijds een recordbedrag van ruim 16 miljoen euro overgenomen van sc Heerenveen, maar kon de hoge verwachtingen niet waarmaken.

De loting voor de achtste finales van de Europa League leverde met Manchester United-AC Milan een prachtig affiche op. Verder stuit Olympiacos, dat in de vorige ronde PSV versloeg over twee duels door een laat doelpunt in de return in Eindhoven, op Arsenal.

Sevilla veroverde vorig seizoen de Europa League en is bovendien recordhouder met zes titels. Ajax bereikte in 2017 de finale en verloor daarin van Manchester United. De eindstrijd is dit jaar op 26 mei in Stadion Energa Gdansk in het Poolse Gdansk.

