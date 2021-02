Liverpool blijft geplaagd worden door blessureleed. Jordan Henderson heeft zich ook moeten melden in de overvolle ziekenboeg. De aanvoerder is geopereerd aan een lies.

Henderson viel vorige week geblesseerd uit tijdens de met 0-1 verloren stadsderby tegen Everton. Liverpool laat op de eigen website weten dat hij succesvol onder het mes is gegaan, maar geeft geen specifieke details over de hersteltijd.

De verwachting is echter dat Henderson zeker een week of drie niet kan spelen. Hij mist sowieso de topper van volgende week donderdag tegen Chelsea in de Premier League en de return over twee weken tegen RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League.

Bij Liverpool zijn ook Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Fabinho, Naby Keïta en Diogo Jota langdurig geblesseerd. Omdat zich onder de afwezigen veel centrale verdedigers bevinden, zag manager Jürgen Klopp zich genoodzaakt Henderson in plaats van op het middenveld in de verdediging op te stellen.

Liverpool verloor de laatste vier wedstrijden in de Premier League en is daardoor afgezakt naar de zesde plaats. Tussendoor werd wel de heenwedstrijd tegen Leipzig met 0-2 gewonnen, waardoor de ploeg met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League staat.

Zaterdag wacht voor Liverpool een uitduel met hekkensluiter Sheffield United. Het is ook de vraag of Allison Becker dan van de partij is. De vader van de doelman overleed deze week in Brazilië. Allison mag door de coronamaatregelen niet afreizen naar zijn geboorteland om de begrafenis bij te kunnen wonen.

