Piet Velthuizen keert definitief bij Fortuna Sittard terug in de Eredivisie. De inmiddels 34-jarige doelman tekent een contract voor de rest van het seizoen bij de Limburgers.

Fortuna zocht een nieuwe doelman vanwege de problemen op de keeperspositie. Eerste keus Yanick van Osch is de komende weken door een blessure niet inzetbaar en reservedoelman Alexei Koselev staat op het punt om een transfer te maken.

De clubloze Velthuizen trainde sinds woensdag mee bij Fortuna en maakte in korte tijd genoeg indruk om een contract af te dwingen. De geboren Nijmegenaar is zondag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen al inzetbaar.

"De vacante positie is met Piet naar wens opgevuld", zegt technisch manager Sjoerd Ars. "We halen een ervaren doelman binnen, die gepokt en gemazeld is in de Eredivisie. Hij heeft in een paar dagen aangetoond er nog steeds goed op te staan en is erop gebrand om hier een goede prestatie neer te zetten."

Velthuizen speelde laatste wedstrijd in 2017

Velthuizen begon zijn loopbaan in 2006 bij Vitesse en maakte vier jaar later de overstap naar Hércules Alicante. Na een terugkeer bij Vitesse (2011-2016) speelde Velthuizen voor Hapoel Haifa en Omonia Nicosia, waarna hij in de zomer van 2018 bij AZ tekende als reservedoelman. De keeper kwam niet in actie voor de Alkmaarders.

Begin 2020 verkaste Velthuizen naar Telstar, maar mede door blessureleed bleef een debuut voor de Keuken Kampioen Divisie-club uit. De enkelvoudig Oranje-international, die 216 Eredivisie-duels achter zijn naam heeft staan, keepte zijn laatste officiële wedstrijd in december 2017.

Met Fortuna treft Velthuizen een ploeg in vorm. De formatie van trainer Sjors Ultee staat door een sterke reeks op de negende plek met 31 punten. De wedstrijd tegen FC Groningen begint zondag om 14.30 uur.

