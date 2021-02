Olympiacos kroop donderdagavond door het oog van de naald door pas in de 88e minuut de 2-1 te maken tegen PSV en daarmee de achtste finales van de Europa League te bereiken. Toch vindt trainer Pedro Martins dat zijn ploeg een plek bij de laatste zestien heeft verdiend.

"Gerechtigheid is een onderdeel van voetbal. In mijn ogen was het oneerlijk geweest als wij waren uitgeschakeld", zegt Martins op de site van Olympiacos. "De vechtlust van mijn team was bewonderenswaardig. We zijn het waard om door te gaan."

PSV moest door de 4-2-nederlaag van vorige week minstens twee keer scoren en deed dat al in de eerste helft via Eran Zahavi. Een 2-0-overwinning was genoeg geweest om de laatste zestien te bereiken, maar Ahmed Hassan werkte in de 88e minuut in de rebound toch nog de cruciale aansluitingstreffer binnen.

Hoewel Olympiacos de goede uitgangspositie na 45 minuten al had verspeeld, was Martins niet ontevreden over de eerste helft. "We begonnen sterk zoals we hadden gepland en kregen twee goede kansen. We lieten ons van een goede kant zien. De score halverwege gaf geen goed beeld van de verhoudingen in de wedstrijd."

Martins was onder de indruk van de manier waarop zijn ploeg omging met de naderende uitschakeling. "Ik beschik over een team dat tot de laatste minuut in zichzelf gelooft en nooit opgeeft. Die mentaliteit zie ik in alle wedstrijden terug."

Olympiacos gaat vrijdag om 13.00 uur net als Ajax in de koker voor de loting van de achtste finales. Martins heeft geen voorkeur voor een tegenstander. "Onze prioriteit is nu om uit te rusten en te herstellen van deze inspanning. Daarna gaan we ons pas bezighouden met de loting."