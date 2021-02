Trainer Peter Bosz vindt dat Bayer Leverkusen de uitschakeling in de Europa League aan zichzelf te wijten heeft. Na de met 4-3 verloren heenwedstrijd ging de Bundesliga-club donderdagavond weer ten onder tegen Young Boys: 0-2.

"Er zijn geen excuses. Young Boys was in twee wedstrijden de betere ploeg", concludeerde Bosz op zijn persconferentie. "Natuurlijk kun je niet iedere wedstrijd winnen, maar mijn spelers hebben te weinig gegeven. Zo eerlijk moeten we zijn."

Door de drie uitdoelpunten in de eerste wedstrijd was Leverkusen zeker niet kansloos voor de return, maar het was Young Boys dat na rust twee keer scoorde. De bijzonderste treffer kwam op naam van Theoson Siebatcheu, die van dichtbij raak kopte nadat doelman Niklas Lomb de bal zomaar uit zijn handen had laten glippen.

Het was niet de eerste keer dat de Duitser grof in de fout ging. Afgelopen zondag was Lomb met een blunder ook verantwoordelijk voor een tegendoelpunt tegen FC Augsburg (1-1). Had tikte de bal toen per ongeluk te ver voor zich uit.

Vreugde bij Young Boys na het bereiken van de achtste finales in de Europa League. Foto: ANP

Bosz wil nog niet veel kwijt over blunderende doelman

Bosz, die eerste keeper Lukás Hrádecký mist door een blessure, wilde na het duel met Young Boys nog niet veel kwijt over zijn blunderende doelman. Met Lennart Grill, die niet was ingeschreven voor de Europa League, heeft hij voor de competitie nog een andere optie achter de hand.

"Het is nog zo kort na de wedstrijd dat ik er nog met niemand over heb gesproken. Deze nederlaag is zowel voor ons als voor Niklas moeilijk. Ik wil eerst in alle rust met de betrokkenen over de situatie praten", zei Bosz, die had gehoopt om net als met Ajax in het seizoen 2016/2017 te stunten in de Europa League.

"We waren erop gefocust om ver te komen in dit toernooi, maar op basis van deze wedstrijd verdienen we het niet. De tegenstander was heel goed en wij deden te weinig met onze kansen. We zijn zwaar teleurgesteld."

Door de nederlaag tegen Young Boys gaf Leverkusen een vervolg aan de slechte reeks. In de afgelopen acht officiële wedstrijden werd alleen van VfB Stuttgart gewonnen. De ploeg van Bosz vervolgt de Bundesliga zondag met een thuiswedstrijd tegen SC Freiburg.

