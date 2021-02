Nederland heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Door de overwinningen van Ajax en PSV in de Europa League is het gat met nummer zeven Rusland in de volgende ronde al overbrugbaar.

Ajax won donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA met 2-1 van Lille OSC en plaatste zich voor de achtste finales. PSV zegevierde ook in eigen huis, maar de 2-1-overwinning op Olympiacos was niet voldoende om verder te gaan.

Desondanks bezorgden de Eindhovenaren Nederland net als Ajax 0,4 punt voor de coëfficiëntenranglijst. Een zege is 2,0 punten waard, maar dat moet nog gedeeld worden door het aantal clubs waarmee het Europese seizoen is begonnen. Voor Nederland zijn dat er vijf.

Nederland staat nu op 38,000 punten tegenover de 38,382 punten van Rusland, dat geen clubs meer over heeft in Europa en dus ook geen punten meer kan pakken voor de coëfficiëntenranglijst. FC Krasnodar werd donderdagavond in de Europa League uitgeschakeld door Dinamo Zagreb.

Door het minieme verschil is één zege van Ajax in de achtste finales (of twee remises) al genoeg om de zevende plek van Rusland over te nemen. Het is nog niet bekend wie de Amsterdammers treffen in het tweeluik; de loting is vrijdag om 13.00 uur in het Zwitserse Nyon.

Stand op coëfficiëntenranglijst UEFA 1. Spanje - 93,855 punten

2. Engeland - 93,140

3. Italië - 73,438

4. Duitsland - 72,570

5. Frankrijk - 55,248

6. Portugal - 47,949

7. Rusland -38,382

8. Nederland - 38,000

9. België - 36,500

10. Oostenrijk - 35,825

Ook alle Belgische clubs uitgeschakeld

Terwijl de zevende plek binnen handbereik is, hoeft Nederland zich geen zorgen meer te maken over naaste belager België. De nummer negen staat op 36,500 punten en heeft net als Rusland geen clubs meer over in Europa. Antwerp werd uitgeschakeld door Rangers en Club Brugge strandde tegen Dinamo Kiev.

De coëfficiëntenranglijst is van belang, want op basis van die stand verdeelt de UEFA de Europese tickets. Als Nederland in de top zes staat, heeft het recht op twee rechtstreekse Champions League-tickets. Nummer zes Portugal, dat net als Nederland nog één club over heeft in Europa (FC Porto in de Champions League), staat op een straatlengte voorsprong.

Nederland heeft er extra baat bij om dit seizoen goed te presteren in Europa, want na dit seizoen vallen de behaalde punten uit het seizoen 2016/2017 weg. Mede door de finaleplaats van Ajax in de Europa League werden toen liefst 9,100 punten gepakt. Rusland zal overigens nog iets meer punten verliezen (9,200).

Vooralsnog presteert Nederland dit seizoen minder goed dan in de laatste jaren. Alleen in het dramatische seizoen 2017/2018 - Nederland pakte slechts 2,900 punten - ging het minder dan nu (8.000). Ajax kan daar dus nog verandering in brengen.