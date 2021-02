De Europese uitschakeling kwam donderdag hard aan bij PSV. Maar het ging na afloop van de 2-1-zege op Olympiacos (onvoldoende na de 4-2-nederlaag in Athene) ook uitgebreid over de rol van Olivier Boscagli, die in zijn eerste wedstrijd als middenvelder direct het spel bepaalde in een topduel.

"Olivier heeft dit seizoen een hele grote stap gezet", aldus PSV-coach Roger Schmidt. "Tegen Olympiacos heeft hij opnieuw laten zien dat hij in belangrijke wedstrijden op hoog niveau kan spelen. Hij had nooit eerder op deze plek gespeeld, maar ik wist zeker dat hij het zou kunnen."

De Duitse coach kiest al vrijwel het hele seizoen voor de fysiek sterke Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré als centrale middenvelders. Doordat Sangaré donderdag geschorst was, moest Schmidt tegen Olympiacos iets anders bedenken.

En hoewel de PSV-selectie met onder meer Érick Gutiérrez, Mohamed Ihattaren, Mauro Júnior, Marco van Ginkel en Adrian Fein voldoende andere middenvelders telt, besloot Schmidt om Boscagli vanuit de verdediging door te schuiven.

"Hij heeft alles wat nodig is op deze positie", zei Schmidt. "In tactisch opzicht is Olivier een van onze sleutelspelers. Fysiek is hij top, hij is erg snel, goed aan de bal, heeft overzicht, kan een lange bal spelen of een crosspass geven. Hij kan alles."

183 Terugblik PSV: 'Late tegentreffer zat er totaal niet aan te komen'

Boscagli vorig seizoen nog onzekere back

Met Boscagli als spelverdeler op het middenveld domineerde PSV de wedstrijd. Bij rust stond het dankzij twee fraaie treffers van Eran Zahavi 2-0, waarmee de achterstand uit de heenwedstrijd was weggepoetst. In de tweede helft kreeg PSV kansen op een derde treffer, maar kort voor tijd maakte Olympiacos het beslissende doelpunt: 2-1.

Weinig mensen hadden verwacht dat Boscagli zich dit seizoen als een belangrijke pion zou manifesteren. De 23-jarige Fransman maakte in zijn eerste seizoen in Eindhoven als linksback vaak een onzekere indruk.

"Maar ik zie hem niet als linksback, voor mij is hij een speler in het centrum", zei Schmidt. "Als centrale verdediger is hij top en tegen Olympiacos heeft hij laten zien ook als middenvelder top te kunnen zijn."

'Met Boscagli op het middenveld bepaalden we de wedstrijd'

Schmidt sprak enkele weken geleden met Boscagli voor het eerst over zijn nieuwe positie. "Hij had er nog nooit gespeeld, maar hij stond er voor open."

"Met hem op het middenveld konden we de wedstrijd controleren en het tempo bepalen", zag de trainer. "Olivier is slim in het positie kiezen en maakt onder druk bijna altijd de juiste beslissingen, hij speelt altijd vooruit."

"Het is jammer dat we toch uitgeschakeld zijn, omdat we zo goed gespeeld hebben. De jongens hadden verdiend om een ronde verder te gaan in de Europa League."

Zondag mag Boscagli zich mogelijk opnieuw laten zien als middenvelder. Ook in de Eredivisie-topper tegen Ajax (aftrap 14.30 uur) zit Sangaré namelijk een schorsing uit.

