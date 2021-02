Voor het eerst sinds 2017 is Ajax doorgedrongen tot de achtste finales van de Europa League en destijds stootte de Amsterdamse club door tot de eindstrijd. Maar Davy Klaassen, een van de weinige spelers van die zilveren selectie die nu ook in de ArenA speelt, wil verder niet al te veel terugdenken of vergelijkingen maken met vier jaar geleden.

"We wonnen toen in de zestiende finales en dat doen we nu ook. Verder ga ik niet, je moet een beetje geluk hebben. Het is een beetje vroeg om nu aan een finale te denken", aldus de 28-jarige Klaassen.

De middenvelder is met David Neres en de geschorste André Onana de enige die er nog bij is van de eindstrijd in 2017 tegen Manchester United. Destijds rekende Ajax in de zestiende finales af met Legia Warschau en daarna volgden FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon.

Bij de loting voor de achtste finales, vrijdag om 13.00 uur in Nyon, kan Ajax gekoppeld worden aan Europese topclubs als AC Milan, AS Roma en Manchester United, maar het op papier minder aansprekende Molde FK en Slavia Praag gaan ook de koker in. "Het maakt mij niet uit, we zien wel wat het wordt", zegt Klaassen. "Als we maar doorgaan."

325 Terugblik: 'Onrustig Ajax bleef vooral op karakter overeind'

'Ik juich niet voor ik iets in handen heb'

Met Lille schakelde Ajax donderdag de koploper van de Ligue 1 uit. Trainer Erik ten Hag noemde de twee zeges (1-2 en 2-1) een "heel grote prestatie", al was hij over het spel minder tevreden. Klaassen zag ook dat het beter kon, maar is lovend over de mentaliteit binnen de ploeg.

"Het is de spirit die ons in moeilijke fases overeind hield, dat is echt iets van de laatste weken. Tegen sterke tegenstanders, en dat was Lille in de return, kan het niet met alleen mooi tikken. Je moet ook de beuk erin kunnen gooien."

De negentienvoudig Oranje-international noemt daarnaast de breedte van de selectie als wapen. "Als we wisselen, worden we niet minder." Hij doelt op onder anderen Brian Brobbey die tegen Lille belangrijke was met een assist op David Neres bij de 2-1. "Brian was bij veel aanvallen betrokken, dat is wat we nodig hebben."

Het geeft Klaassen vertrouwen richting de Eredivisie-topper van zondag tegen PSV, drie nachten na de zware wedstrijd tegen Lille. "Als we in Eindhoven winnen dan doen we heel goede zaken. Een genadeklap? Ik juich niet voordat ik iets in handen heb."