Sven Botman baalt ervan dat hij met Lille OSC is uitgeschakeld in de Europa League. De verdediger vindt dat zijn ploeg meer had verdiend in het tweeluik met Ajax, dat donderdag met 2-1 te sterk was en vorige week ook al met 1-2 won.

"Dit is frustrerend. Vanavond hadden we recht op meer, maar vorige week hebben we het weggegeven en niet ons eigen spel gespeeld. Dat nekt ons nu", zei Botman na de nederlaag in de Johan Cruijff ArenA tegen ESPN.

"We wisten dat Ajax voetballend heel goed is en we lieten ze vorige week juist te veel voetballen. Normaal kunnen we dominant zijn, maar dat waren we toen totaal niet. Die twee tegengoals voelen we nu."

De situatie zag er donderdag na een kwartier slecht uit voor Lille toen Davy Klaassen de openingstreffer maakte namens Ajax. Bij het ingaan van de slotfase werd het toch nog spannend toen Yusuf Yazici een strafschop benutte (1-1). Ajax wankelde, maar vlak voor tijd maakte David Neres aan alle onzekerheid een einde.

David Neres zorgde voor de winnende treffer bij Ajax-Lille. Foto: Pro Shots

Botman vindt dat Blind overtreding maakte

Botman vindt dat de arbitrage twee keer in het nadeel van Lille was. De 21-jarige verdediger ging in de ArenA voorafgaand aan de openingsgoal van Davy Klaassen naar de grond na contact met Daley Blind, maar de scheidsrechter zag er niets in.

"Ik vond het genoeg voor een overtreding. Als je de herhaling ziet, zie je dat Blind het expres doet. Hij keek van tevoren naar mij. De scheidsrechter liet vandaag heel veel doorgaan", aldus Botman.

"Aan de andere kant werd een overtreding gemaakt waarvoor vorige week aan Ajax een penalty werd gegeven en aan ons nu niet. Wat dat betreft viel het een beetje de kant van Ajax op. Het is jammer, de conclusie is dat we het vorige week hebben laten liggen."

Het resultaat betekent dat Ajax vrijdag de koker in gaat bij de loting voor de achtste finales van de Europa League. De loting wordt verricht in het Zwitserse Nyon en begint om 13.00 uur.

