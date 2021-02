PSV-coach Roger Schmidt neemt zijn spelers niets kwalijk na de late uitschakeling tegen Olympiacos in de Europa League. De Eindhovenaren leken op weg naar de achtste finales dankzij een 2-0-voorsprong, maar in de slotminuten scoorden de Grieken alsnog tegen.

"Er ging bijna niets fout, het was een heel goede wedstrijd. Ik ben trots op mijn spelers. We lieten vanaf het begin zien dat we er nog in geloofden", zei Schmidt na de wedstrijd in het Philip Stadion op zijn persconferentie.

De 53-jarige Duitser zag dat PSV, dat vorige week de heenwedstrijd met 4-2 verloor, in eigen huis kansen kreeg op 3-0. Zo trof Donyell Malen in de tweede helft met een fraai schot de paal.

"We hadden de derde goal kunnen maken. Je kunt het pech noemen dat we dat niet deden. We moeten accepteren dat Olympiacos door is. Vorige week speelden we niet op hetzelfde niveau als vandaag", zei hij.

"Dit avontuur was goed voor de ontwikkeling van de jonge spelers. Ik ben niet boos, want dit kan gebeuren. We hebben het wedstrijdplan uitgevoerd, maar helaas ging het in de 88e minuut fout. Erg jammer dat we niet nog een ronde kunnen spelen."

Denzel Dumfries zag het in de slotminuten alsnog misgaan voor PSV. Foto: Pro Shots

Dumfries: 'Dit mag niet gebeuren'

Aanvoerder Denzel Dumfries was meer teleurgesteld. "Iedereen kan zien dat dit enorm pijn doet. In de eerste helft domineerden we en speelden we goed. In de tweede helft werden we wat teruggedrongen, maar bleven we goed vechten", zei hij na afloop bij RTL7.

"Olympiacos kreeg meer kansen, maar we kwamen er gevaarlijk uit via counter. Het is zuur dat we het zo in de laatste minuut weggeven. Ik had niet het gevoel dat het al binnen was. Ik heb de 2-1 niet zo goed kunnen zien, maar dit mag niet gebeuren."

Dumfries erkent dat de Europa League de enige manier was voor PSV om het seizoen nog wat kleur te geven. In de Eredivisie lijkt de titelstrijd al beslist ten faveure van Ajax. "Natuurlijk wilden we doorgaan naar de volgende ronde. Het is hartstikke zuur dat het niet gelukt is. Wat rest is de volle focus op de Eredivisie. Daar moeten we het maximale uithalen."

PSV staat zondag in eigen huis tegenover koploper Ajax, dat wél door is in de Europa League. De Amsterdammers hebben als Eredivisie-koploper een voorsprong van zes punten op de concurrent uit Eindhoven en hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld.