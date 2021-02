Ajax gaat vrijdagmiddag als enige Nederlandse club de koker in voor de loting van de achtste finales van de Europa League. Dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Amsterdammers bij de laatste zestien.

Voor het eerst in het toernooi is er sprake van een open loting. Dat betekent dat ook clubs uit hetzelfde land aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De loting begint vrijdag om 12.00 uur in het Zwitserse Nyon en is rechtstreeks te volgen via een livestream en een liveblog op NU.nl.

De mogelijke tegenstanders van Ajax AC Milan (nummer 2 Serie A)

Arsenal (nummer 11 Premier League)

AS Roma (nummer 4 Serie A)

Dinamo Zagreb (nummer 1 Kroatische competitie)

Dynamo Kiev (nummer 1 Oekraïense competitie)

Granada (nummer 9 La Liga)

Manchester United (nummer 2 Premier League)

Molde FK (nummer 2 Noorse competitie)

Olympiacos (nummer 1 Griekse competitie)

Rangers FC (nummer 1 Schotse competitie)

Slavia Praag (nummer 1 Tsjechische competitie)

Tottenham Hotspur (nummer 9 Premier League)

Villarreal (nummer 6 La Liga)

Young Boys (nummer 1 Zwitserse competitie)

De heenwedstrijden in de achtste finales van de Europa League worden gespeeld op 11 maart. Een week later is de return.