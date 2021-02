PSV is donderdag jammerlijk uitgeschakeld in de zestiende finales van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen thuis met 2-1 van Olympiacos, maar de late tegentreffer van de Grieken werd de ploeg fataal.

Al voor rust maakte PSV de 4-2-nederlaag van vorige week in Athene goed door twee knappe treffers van Eran Zahavi: 2-0. Dat leek lange tijd genoeg voor een plek in de achtste finales.

Na rust van de vermakelijke wedstrijd raakte zowel PSV (eenmaal) als Olympiacos (twee keer) het aluminium, waarna Ahmed Hassan in de 88e minuut het vonnis over de thuisploeg voltrok: 2-1.

Het is inmiddels al negen jaar geleden dat PSV voor het laatst een knock-outronde in een Europees toernooi overleefde. Ajax slaagde er eerder op de dag wél in de laatste zestien te halen.

Hét moment van de wedstrijd. Olympiacos maakt de 2-1 en gaat daardoor verder in de Europa League. Foto: Pro Shots

Zahavi scoort met kopbal en uit vrije trap

PSV begon met Nick Viergever in de basis. De 31-jarige verdediger speelde zijn 83e Europese duel voor een Nederlandse club. Alleen Danny Blind en Willy van de Kerkhof (beiden 84) hebben meer wedstrijden over de grens op hun naam staan.

De Fransman Olivier Boscagli schoof door naar het middenveld als vervanger van zijn geschorste landgenoot Ibrahim Sangaré en dat kwam het spel van PSV ten goede. De Eindhovenaren hadden in de eerste helft een overwicht, al was het steeds oppassen voor de Griekse uitbraken.

Na tien minuten was Zahavi al dicht bij de openingstreffer, maar op aangeven van Donyell Malen schoot hij nipt over. Malen kwam niet veel later zelf ook in scoringspositie, maar zijn inzet werd geblokt door een verdediger. Tussendoor kopte Youssef El-Arabi, de topscorer van de Griekse koploper, nipt naast.

PSV kwam in de 23e minuut op voorsprong. Bij een hoekschop van Ryan Thomas torende Zahavi boven iedereen uit en kopte hij via de grabbelende doelman José Sa raak: 1-0. PSV-huurling Bruma was vervolgens dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schuiver ging net naast. Het was een van de weinige kansen in die fase voor de Grieken, die drie minuten voor rust de 2-0 incasseerden.

Boscagli verdiende slim een vrije trap, die door Zahavi prachtig in de kruising werd geschoten. De Israëliër, die vorige week ook al tweemaal scoorde tegen Olympiacos, is sinds de winterstop van grote waarde voor PSV. In de eerste seizoenshelft maakte Zahavi maar drie treffers, maar in dertien duels na de jaarwisseling scoorde hij liefst negen keer.

Eran Zahavi scoorde in de eerste helft twee keer voor PSV. Eran Zahavi scoorde in de eerste helft twee keer voor PSV. Foto: Pro Shots

Paal en lat helpen PSV aanvankelijk nog

Kort na rust ontsnapte PSV aan een tegentreffer, toen Mady Camara op aangeven van Bruma op de paal schoot. Buiten dat moment bleef PSV geconcentreerd spelen en was de ploeg van trainer Roger Schmidt een aantal maal dicht bij een derde treffer.

Malen schoot vanuit een moeilijke hoek op de keeper en even later had de spits een voorzet beter kunnen laten lopen voor Mario Götze, die een grote kopkans leek te krijgen. Ook Philipp Max was gevaarlijk met een vrije trap die rakelings voorlangs ging.

Een kwartier voor tijd raakten de Grieken andermaal het aluminium. Een vrije trap van invaller Kostas Fortounis belandde buiten bereik van doelman Yvon Mvogo de lat. Er volgde een intense slotfase, waarin Malen namens PSV ook op de paal schoot. De treffer viel echter aan de overkant. Mvogo dook een kopbal van El-Arabi knap uit de hoek, maar de rebound werd binnengegleden door Hassan.

Daardoor loot niet PSV, maar Olympiacos vrijdag om 13.00 uur mee voor de achtste finales van de Europa League. De Eindhovenaren zullen de teleurstelling snel moeten verwerken, want zondag staat in het Philips Stadion de Eredivisie-topper tegen Ajax (aftrap 14.30 uur) op het programma.

