Trainer Erik ten Hag looft zijn spelers na de tweede zege op Lille OSC, waarmee voor het eerst sinds 2017 de achtste finales van de Europa League werden bereikt. Net als in Frankrijk waren de Amsterdammers donderdag in eigen huis met 2-1 te sterk voor de koploper van de Ligue 1.

"Dit is een heel grote prestatie van Ajax", zei Ten Hag na afloop van de 2-1-zege in de Johan Cruijff ArenA. "Twee keer winnen van de nummer één van Frankrijk is uitstekend. Al ging het op een heel andere manier. We waren veel minder goed aan de bal."

"We moesten het veel meer hebben van een goede defensieve organisatie en de teamspirit", vervolgde de trainer van Ajax. "Strijden met elkaar. Van daaruit konden we een muur opbouwen, kansen creëren en de wedstrijd winnen. En dus zijn we door."

"Het is belangrijk dat we in de volgende ronde zitten. Voor Ajax, het Nederlandse voetbal en de ontwikkeling van dit team. We moesten het hoofd koel houden. En dat deden onze routiniers. Een aantal andere spelers was wat minder aan de bal en dat is een belangrijke les."

Ontlading bij David Neres na de 3-1. Foto: ANP

'Lille had ons spel goed gelezen'

Ajax opende nog sterk en kwam na een kwartier via Davy Klaassen op voorsprong, maar de Amsterdammers waren in het vervolg slordig aan de bal en moesten meer tegenhouden dan ze lief was, zeker na de 1-1 uit een strafschop van Yusuf Yazici in de 78e minuut. Twee minuten voor tijd diende David Neres de genadeklap toe met de 2-1.

"Wat we vorige week heel goed deden, was vandaag minder", aldus Ten Hag. "Lille had ons spel goed gelezen en wij hadden daar niet direct een antwoord op. In de rust hebben we het opnieuw neergezet. Toen werd het beter en creëerden we kansen."

"Door de wissel Brobbey voor Antony creëerden we rust aan de bal. We hadden een aanspeelpunt. Hij was twee keer aangever en toen was een goal al dichtbij. Als je niet goed voetbalt, moet je op een andere manier winnen. Dat begrijpt deze ploeg steeds beter."