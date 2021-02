Peter Bosz is met Bayer Leverkusen gestrand in de eerste knock-outronde van de Europa League. De Duitsers verloren donderdag, mede door een enorme keepersfout van Niklas Lomb, met 0-2 van BSC Young Boys. Ook Club Brugge werd uitgeschakeld.

Bayer Leverkusen verloor vorige week in Bern nipt met 4-3, nadat het een 3-0-achterstand had weggepoetst. Met Nederlanders Daley Sinkgraven en Jeremie Frimpong in de basis liep de return voor de ploeg van trainer Bosz uit op een teleurstelling.

Schlemiel werd doelman Lomb, die afgelopen weekend bij zijn basisdebuut al enorm in de fout ging tegen Augsburg. De vervanger van de geblesseerde Lukás Hrádecky liet een hoge bal los, waarna het voor Theoson Siebatcheu een koud kunstje was om te scoren. Vlak voor tijd maakte Christian Fassnacht er ook nog 0-2 van voor de Zwitsers.

Bayer Leverkusen is bezig aan een zeer moeizame periode. De club leek voor de winterstop nog mee te strijden om de landstitel, maar is inmiddels afgezakt naar de vijfde plaats in de Bundesliga en werd ook uitgeschakeld in de Duitse beker.

Peter Bosz ging tegen Young Boys ook letterlijk onderuit. Peter Bosz ging tegen Young Boys ook letterlijk onderuit. Foto: ANP

Late treffer nekt Dost en Vormer

Ook voor Club Brugge is het Europese seizoen voorbij. Met Ruud Vormer en Bas Dost in de basis werd door een late goal van Vitaliy Buyalskyy met 0-1 verloren van Dynamo Kiev. De Belgen waren na het 1-1 gelijkspel in Oekraïne juist met een goede uitgangspositie aan de return begonnen.

Club Brugge werd vlak voor het belangrijke duel getroffen door een uitbraak van COVID-19. Onder anderen Noa Lang en Stefano Denswil waren er daardoor niet bij.

Slavia Praag zorgde voor een stunt door Leicester City uit te schakelen. De Tsjechen wonnen met 0-2 bij de nummer drie van de Premier League, nadat het eerste duel in 0-0 was geëindigd.

Rick Karsdorp bereikte de volgende ronde door met AS Roma met 3-1 te winnen van Braga. De rechtsback speelde de hele wedstrijd mee. De geblesseerde Donny van de Beek ontbrak bij Manchester United, dat zich plaatste ten koste van Real Sociedad. Na de 0-4 uit het heenduel kon de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer zich tuis een 0-0-gelijkspel veroorloven.

Pierre-Emerick Aubameyang viert het winnende doelpunt met een salto. Pierre-Emerick Aubameyang viert het winnende doelpunt met een salto. Foto: ANP

Arsenal ontsnapt dankzij Aubameyang

Arsenal plaatste zich met de hakken over de sloot voor de achtste finales. Door een goal van Pierre-Emerick Aubameyang in de 87e minuut werd Benfica donderdag met 3-2 verslagen.

Arsenal en Benfica troffen elkaar net als vorige week, toen het heenduel wegens reisbeperkingen in Rome werd gespeeld, op neutraal terrein. De return, die onder leiding stond van Björn Kuipers, werd afgewerkt in het Griekse Piraeus.

Benfica leek op weg naar een plaats bij de laatste zestien toen Dani Ceballos na een uur spelen hopeloos in de fout ging. De Arsenal-middenvelder kopte te kort terug op zijn eigen doelman en zag Rafa Silva daarvan profiteren.

Arsenal had daarna twee goals nodig om door te gaan en slaagde daar ook nog in. Kieran Tierney maakte gelijk, waarna een rake kopbal van Aubameyang (die eerder al de 1-0 had gemaakt) de Londenaren een plaats in de volgende ronde opleverde.

Rick Karsdorp plaatste zich met AS Roma voor de achtste finales. Rick Karsdorp plaatste zich met AS Roma voor de achtste finales. Foto: Pro Shots

Hoffenheim verslikt zich in Molde

Hoffenheim staat in de eigen competitie ook slechts in de middenmoot, maar verzuimde de laatste strohalm te pakken om nog iets van het seizoen te maken. Op eigen veld verloren de Duitsers verrassend met 0-2 van Molde FK.

De Duitsers had in eigen huis bijna 80 procent balbezit, maar wisten de Noorse muur niet te slechten. Molde stelde daar slechts twee schoten op doel tegenover, die beide door Eirik Ulland Andersen in een goal werden omgezet. De Nederlander Melayro Bogarde bleef op de bank bij Hoffenheim.

Voor Napoli viel eveneens het doek in de eerste knock-outronde. De Italianen wonnen weliswaar thuis met 2-1 van Granada, maar dat was na het 2-0 verlies in Spanje niet toereikend.

Geplaatste ploegen voor de achtste finales: Ajax

Arsenal

Rangers

Villarreal

Granada

Shakhtar Donetsk

Molde FK

Tottenham Hotspur

Olympiacos

Young Boys

Dinamo Zagreb

AS Roma

Slavia Praag

AC Milan

Manchester United

Dinamo Kiev

Bekijk de uitslagen in de Europa League