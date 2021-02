Ajax heeft donderdag na vier jaar weer de achtste finales van de Europa League bereikt. De Amsterdammers wonnen de return in de Johan Cruijff ArenA tegen Lille met 2-1 en dat was na de 1-2-overwinning van vorige week in Noord-Frankrijk genoeg om door te gaan.

Lille speelde in Amsterdam wel veel sterker dan in eigen stadion. Voor rust miste de ploeg van trainer Christophe Galtier veel kansen en kwam Ajax in de vijftiende minuut op voorsprong door een kopgoal van Davy Klaassen.

In de tweede helft bleef Lille aandringen en na een benutte strafschop in de 78e minuut van Yusuf Yazici werd het echt spannend. Vlak voor tijd tekende David Neres voor de bevrijdende 2-1, waarmee hij aan alle onzekerheid een einde maakte.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017 dat Ajax is doorgedrongen tot de laatste zestien van de Europa League. Destijds stootte de ploeg van toenmalig trainer Peter Bosz zelfs door tot de eindstrijd. Vrijdag om 13.00 uur wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de achtste finales.

David Neres tekende voor het winnende doelpunt in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax ontsnapt meermaals in eerste helft

Door de late overwinning van vorige week begon Ajax donderdag met een uitstekende uitgangspositie in de ArenA, maar al snel was duidelijk dat het geen gelopen koers was. Na drie minuten ontsnapte Ajax al. Maarten Stekelenburg voorkwam ternauwernood dat Jonathan Bamba bij de bal kon en daarna bracht Lisandro Martínez redding op de lijn bij een schot van Xeka. Even later werd een poging van Bamba gekraakt.

Zo was het een zorgelijke openingsfase voor Ajax, maar na een kwartier was er ineens verlichting. Bij een vrije trap van Dusan Tadic kopte de vrijstaande Klaassen binnen, terwijl Lille-verdediger Sven Botman onderuitging. De Schotse scheidsrechter William Collum zag tot boosheid van de uitploeg geen overtreding.

Met de 1-0-voorsprong van Ajax was het nog lang niet beslist, want Lille bleef gevaarlijk. De snelle Timothy Weah had vrije doortocht richting het Amsterdamse doel en krulde de bal net naast.

In het restant van de eerste helft hield Ajax iets makkelijker stand, al kwam de Eredivisie-koploper op slag van rust weer goed weg toen Lille schreeuwde om een strafschop. Tot ontsteltenis van de Fransen floot de scheidsrechter niet toen Antony Renato Sanches in de rug liep.

Maarten Stekelenburg had geen antwoord op de strafschop van Yusuf Yazici.

Klaassen, Tadic en Neres missen kansen

In de wetenschap dat er twee keer gescoord moest worden voor een verlenging drong Lille na rust weer aan. Sanches ramde de bal over en bij afstandsschoten van Bamba en Xeka moest Ajax-doelman Stekelenburg in actie komen. Na een uur probeerde Sanches het weer eens van afstand en tot opluchting van Stekelenburg ging de bal rakelings naast.

Ondertussen tikte de tijd weg in het voordeel van Ajax. Plots had Tadic het tweeluik zelfs kunnen beslissen, maar op aangeven van invaller Brian Brobbey produceerde hij een slap lobje. In de 68e minuut kreeg Ajax opnieuw een enorme kans. Opnieuw was Brobbey de aangever, waarna Lille-keeper Mike Maignan met een spectaculaire redding voorkwam dat Klaassen scoorde met de borst. Ook Neres liet nog een flinke mogelijkheid onbenut.

Pijnlijk was dat Lillle twaalf minuten voor tijd alsnog gelijkmaakte. Na een opzichtige duw van Martínez tegen invaller Jonathan David wilde de VAR dat arbiter Collum naar het scherm ging, met een penalty tot gevolg. Yazici schoot vanaf 11 meter overtuigend raak (1-1).

Zo werd het een zeer spannende slotfase. Lille ging vol voor de tweede goal, maar twee minuten voor tijd was het raak voor Ajax. Een kopbal van Brobbey stuiterde voor het doel en werd door Neres binnen gekopt. De Braziliaan zorgde zo voor ontlading bij Ajax, dat vrijdag de koker in gaat bij de loting in Nyon.

Trainer Erik ten Hag zag dat Ajax het niet makkelijk had met Lille.

