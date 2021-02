PSV treedt donderdagavond met vijf verdedigers aan voor de cruciale return tegen Olympiacos in de knock-outronde van de Europa League. Trainer Roger Schmidt kiest onder anderen voor Nick Viergever in het hart van de verdediging.

De keuze van Schmidt voor vijf verdedigers is opvallend, omdat PSV in datzelfde systeem afgelopen zondag in de Eredivisie werd weggespeeld door Vitesse. Pas na het inbrengen van Philipp Max en Donyell Malen, die aanvankelijk rust kregen, en het veranderen van systeem boog PSV na rust de 0-1-achterstand om in een 3-1-zege.

In de opstelling van PSV is er verder plaats voor Mario Götze, die vorige week in Griekenland zijn rentree maakte na een slepende blessure. De Duitse wereldkampioen kon zijn terugkeer niet opluisteren met een zege, want PSV ging met 4-2 hard onderuit en moet dus een inhaalrace voltooien in Eindhoven om de volgende ronde te bereiken. Ryan Thomas vervangt de geschorste Ibrahim Sangaré.

Mohamed Ihattaren begint opvallend genoeg op de bank tegen Olympiacos. Schmidt zei woensdag tijdens zijn persconferentie nog dat de aanvaller inzetbaar is, nadat hij wegens ziekte én een spierblessure afwezig was in de heenwedstrijd in Griekenland en afgelopen zondag tegen Vitesse.

PSV staat voor loodzware opgave

PSV staat donderdagavond dus voor een loodzware opgave in het Philips Stadion. Na de 4-2-nederlaag van vorige week in Griekenland moeten de Eindhovenaren minstens twee keer scoren om de achtste finales van de Europa League te bereiken.

Mocht PSV daarin slagen, dan reikt de 24-voudig landskampioen voor het eerst sinds 2012 tot de laatste zestien van de Europa League. Destijds werd de ploeg van toenmalig trainer Fred Rutten uitgeschakeld door Valencia.

PSV-Olympiacos begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. Vanwege de geldende coronamaatregelen is er geen publiek welkom in Eindhoven.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Boscagli, Max; Rosario, Thomas, Götze; Zahavi, Malen.

Opstelling Olympiacos: José Sá; Lala, Rúben Semedo, Ba, Reabciuk; M'Vila, Camara, Bouchalakis; Bruma, El-Arabi, Valbuena.