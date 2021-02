Aanvoerder Willem Janssen blijft langer bij FC Utrecht. De 34-jarige verdediger heeft donderdag zijn contract met één seizoen verlengd, met een optie voor nog één seizoen.

FC Utrecht en Janssen hebben ook al afgesproken dat de verdediger een voetbaltechnische rol binnen de club gaat bekleden als hij zijn profcarrière beëindigt. De Domstedelingen melden niet om wat voor een functie het gaat.

Janssen speelt sinds 2014 voor FC Utrecht en kwam tot dusver tot 217 officiële wedstrijden voor de Domstedelingen. Dit seizoen miste hij aan het begin nog enkele wedstrijden door een zware knieblessure, die hij in januari vorig jaar opliep.

"Het is bewonderenswaardig hoe hij weer is opgestaan na een zware blessure, zeker op zijn leeftijd", aldus technisch directeur Jordy Zuidam. "Willem is een belangrijke speler voor de club. Op de eerste plaats vanwege zijn kwaliteiten als voetballer, maar ook door zijn ervaring, persoonlijkheid en coaching."

"Bovendien is Willem ook buiten de lijnen een voortreffelijke ambassadeur van de club", vervolgt Zuidam. "Een echt uithangbord. We zijn er blij mee dat we nog zeker een jaar gebruik kunnen maken van zijn diensten en gaan daarna met elkaar in gesprek over hoe de toekomst er na het seizoen 2021/2022 uitziet."

Voor zijn komst naar FC Utrecht kwam Janssen uit voor FC Twente, Roda JC en VVV-Venlo. Met 374 Eredivisie-wedstrijden is hij de speler met de meeste duels op het hoogste niveau die nog actief is. Daarvan speelde hij er 217 voor FC Utrecht.