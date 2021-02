Thierry Henry is donderdag opgestapt als trainer van MLS-club CF Montréal. De Franse voetballegende schrijft in een openhartige verklaring dat hij na een jaar zijn kinderen wil zien.

"Ik schrijf dit bericht met een zwaar gemoed", aldus Henry. "Het afgelopen jaar is heel zwaar voor mij geweest. Door de coronapandemie heb ik mijn kinderen niet kunnen zien. Dat zou de komende maanden niet anders zijn door de reisrestricties en het gegeven dat we met CF Montréal naar de Verenigde Staten zouden gaan."

"Deze scheiding is een te grote belasting voor mij en mijn kinderen", vervolgt de 124-voudig international en topscorer aller tijden van Arsenal. "Daarom kondig ik met veel verdriet aan dat ik terugkeer naar Londen en CF Montréal verlaat."

De 43-jarige Henry streek in het najaar van 2019 neer bij de Canadese club, die toen nog Montréal Impact heette. De club komt sinds 2012 uit in de Amerikaanse Major Soccer League.

Mede vanwege de coronacrisis kon Henry niet echt zijn stempel drukken. Toen het seizoen vorig jaar werd afgebroken, stond de club achttiende op de ranglijst. Op het ingelaste zomertoernooi, MLS is Back, reikte de club uit Canada tot de kwartfinales.

Henry begon in 2018 zijn trainerscarrière bij AS Monaco nadat hij twee jaar assistent was bij de Belgische nationale ploeg. Zijn verblijf bij zijn jeugdliefde draaide uit op een deceptie. Na drie maanden werd de oud-speler van onder meer Arsenal en FC Barcelona ontslagen.